Управление финансами: вредные привычки, которые мешают разбогатеть

Томас Корли, американский исследователь и автор колонок ряда американских бизнес-изданий, проанализировал привычки богатых людей. Это дало ему возможность понять, как люди управляют своими финансами, и почему у многих из них возникают с этим проблемы.

Корли в течение пяти лет исследовал привычки состоятельных людей, пишет Business Insider. В опросе приняли участие люди с разными доходами:

233 человека с ежегодным валовым доходом не меньше 160 тысяч долларов и наличием активов на сумму 3,2 миллиона долларов;

128 человек, ежегодный валовой доход которых составляет менее 35 тысяч долларов, а сумма активов – меньше пяти тысяч долларов.

В результате удалось выделить ряд вредных привычек, связанных с финансовыми затратами людей. Что препятствует формированию богатства – читайте в обзоре 24 канала.

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Ошибка 1. Разрешить внутреннему "я" принимать финансовые решения

Решения, сформированные собственным эго, препятствуют разумному управлению финансами.

Например, люди часто покупают дорогие вещи, чтобы чувствовать себя финансово увереннее, чем это есть на самом деле. Однако они не задумываются о приобретении более дорогого полиса страхования жизни, что более ценно за определенный предмет роскоши.

Люди, которые руководствуются внутренним "я", всегда думают, что они умнее. Поэтому они не воспринимают мнений экспертов, не читают их отзывов.

Такой тип решений тесно связан с внешними факторами – давлением со стороны партнера или партнерши, родственников, друзей, коллег по работе. Обращая внимание на эти обстоятельства, человек решает, как ему распоряжаться своими деньгами. Однако это не всегда правильно.

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Ошибка 2. Когда эмоции берут верх

Расходы, основанные на эмоциях, никогда не будут полезными. Этот фактор чаще всего связан с шопингом. Например, будучи уставшим после насыщенного рабочего дня, человек больше руководствуется эмоциями во время процесса покупки.

Или, получив значительное повышение заработной платы или большую сумму премии, человек находится под влиянием триумфа. Для него важен этот момент успеха, финансовой мощи. Поэтому под влиянием эмоций человек может поехать в автосалон и через несколько минут стать владельцем нового роскошного автомобиля.

Ошибка 3. Переосмысление ценностей

Поспешное принятие решений не приведет к хорошему. Так, повышение инвестиционной активности во время экономического спада на рынке может быть обоснованно страхом или отсутствием терпения.

Еще один пример: пойти в магазин и приобрести что-нибудь, чтобы не выполнять домашние дела.

Простые решения, как правило, являются правильными. Поиск чего-то более сложного приводит к хаосу.

Ошибка 4. Принимать решения в стрессовой ситуации

Никогда не принимайте финансовых решений под влиянием стресса или страха. Опять же, здесь будет уместным пример с заблуждением ликвидировать долгосрочные инвестиции во время спада фондового рынка. Уже доказано, что стресс снижает ваш IQ на 13%.

Среди причин, негативно влияющих на правильность решений – отчаяние и слабость. Эти духовные состояния являются результатом предыдущих неправильных действий.

Кроме того, влияние внешних факторов (давление со стороны кредитора, работодателя, семьи, друзей и т.д.) на человека, находящегося в отчаянии, еще больше ухудшает логику его финансовых решений.

После того, как вы начнете все чаще принимать ошибочные решения, это может войти в привычку. Поэтому следует найти корень собственной слабости, чтобы не повторять ложные действия в будущем.