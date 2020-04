Успех Уоррена Баффета: как пережить финансовый кризис и развивать бизнес во время пандемии

Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет стал одним из ключевых персон, который помог восстановить доверие к рынкам во время финансового кризиса 2008 года. Сейчас, в 2020 году, когда экономика переживает не лучшие времена из-за пандемии коронавируса, Баффет тоже довольно спокойно реагирует на изменения.

Это заставляет задуматься, какими будут его следующие инвестиционные решения. Как Уоррен Баффет и его компания Berkshire Hathaway пережили финансовый кризис 2008 года и как развивается бизнес миллиардера в 2020 году – читайте в обзоре 24 канала.

Во время финансового кризиса 2008 года Уоррен Баффет, чистая прибыль которого составляет 73,4 миллиарда долларов, стал настоящим героем. Он успокоил рынки, сообщив инвесторам, что в то сложное время можно безопасно вкладывать деньги в активы и получать высокую прибыль.

Сейчас, в разгар рецессии через коронавирус, когда финансовые рынки обвалились на 15% с начала 2020 года, Оракул Омахи (так называют Уоррена Баффета) снова спокоен. И многие даже сомневаются в его таком состоянии и в том, настолько же легко он покупает акции, как и раньше.

Уоррен Баффет и финансовый кризис 2008 года

В 2008 году крупные банки столкнулись с рядом проблем, вызванных серьезным экономическим кризисом. Доверие к системе угасало. Тогда Баффет взялся за дело, чтобы изменить ситуацию и восстановить расположение участников рынка к его основным игрокам – банкам.

В частности, миллиардер инвестировал 5 млрд долларов в Goldman Sachs, 3 млрд долларов в американскую многоотраслевую корпорацию General Electric, а позже еще 5 млрд долларов в Bank of America.

В 2009 году миллиардер купил BNSF Railway – вторую по величине после "Юнион Пасифик" трансконтинентальную железную дорогу Северной Америки. Сумма сделки составила 24 млрд долларов.

В октябре 2008 года Баффет написал статью в The New York Times под заголовком "Buy American. I Am"("Покупай американское. Я уже"). В своем материале он объяснил, почему продолжал покупать акции американских компаний даже во время серьезного экономического спада, и почему другие должны не бояться и делать то же самое.

Отметим, что общий объем инвестиций Berkshire Hathaway в период кризиса 2008 года составил более 25 млрд долларов. В течение следующих пяти лет компания смогла получить 10 млрд долларов прибыли с этих соглашений.

Во время кризиса заводы не исчезают, сельскохозяйственные земли тоже не исчезают, и навыки людей никуда не деваются,

– отметил Уоррен Баффет, объясняя свои инвестиционные решения в 2008 году.



Миллиардер Уоррен Баффет / Flickr

Уоррен Баффет и "коронакризис" 2020 года

2020 год – не в 2008-й, когда мировая финансовая система находится на грани полной катастрофы. Недавно Баффет отметил, что коронавирус – "более страшный" для бизнеса и инвесторов. Однако он не изменит свое мнение относительно доходности долгосрочных инвестиций в акции.

Глобальная смута создает возможности для сообразительных, продуманных сделок, которые принесут прибыли,

– утверждает Корнелия Андерсон, специалист компании Refinitiv.

Начало 2020 года для частных акционерных компании, хедж-фондов и индивидуальных инвесторов было очень успешным. И Berkshire Hathaway – не является исключением.

Компания Уоррена Баффета начала год с капиталом, размер которого составлял около 128 млрд долларов.

Через коронавирус компании из сфер туризма, недвижимости и развлечений очень сильно пострадали. Однако для Berkshire Hathaway они могут стать перспективными в будущем.

Инвестиционные вкусы Berkshire Hathaway остаются "консервативными"

В первом квартале 2020 года компания Уоррена Баффета продала акции авиаперевозчика Delta на сумму 314 млн долларов, а также акции Southwest Airlines – на 74 млн долларов и финансовой корпорации Bank of New York Mellon – на 31 млн долларов.

С начала 2020 года акции Berkshire упали на 18%, а с середины февраля компания потеряла около 70 млрд долларов из своего инвестиционного портфеля.

Чарли Мангер, вице-глава Berkshire Hathaway, недавно заявил изданию The Wall Street Journal, что сам Уоррен Баффет "достаточно консервативный" в своих инвестиционных решениях.

Никто в Америке никогда не видел ничего подобного (вспышка коронавируса - ред.). Сейчас все по-другому. Все говорят словно знают, что будет дальше. Однако на самом деле никто не знает чего ожидать,

– заявил Мангер.

По словам топ-менеджера Berkshire, сейчас компании не назвивають Баффета и его компании героями, как это было в 2008 году.



Последствия коронавируса для бизнеса / Инфографика 24 канала