Узнать больше о клиенте: Visa инвестировала в инновационную аналитическую платформу

Visa, одна из крупнейших платежных систем, инвестировала средства в еще одну компанию. В частности, платежный гигант будет сотрудничать с американским предприятием GoodData, занимающейся бизнес-аналитикой.

О размере инвестиций, предоставляемых через венчурный фонд платежной компании Visa Ventures, стороны не сообщают, пишет Finextra.

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Платформа GoodData предлагает другим предприятиям площадку, с помощью которой можно разработать абсолютно новую бизнес-модель и улучшить их деятельность. Также компания реализует программное обеспечение для анализа больших данных и облачных вычислений.

С помощью разработок GoodData платежный гигант сможет еще больше улучшить обслуживание клиентов.

С помощью данных, мы можем помочь продавцам, финансовым учреждениям и масштабной глобальной бизнес-модели Visa лучше понять и удовлетворить нужды потребителей, особенно в условиях, когда их запросы быстро меняются,

– отметила Мелисса МакШерри, руководитель подразделения продуктов и решений в области идентификации данных в Visa.

Visa – что известно о компании? Это одна из крупнейших платежных систем мира. Ежегодный торговый оборот карт Visa составляет 2,5 трлн долларов. Компания также является одним из передовых разработчиков инновационных платежных продуктов и технологий, которыми пользуются организации-члены платежной системы и держатели их карт.