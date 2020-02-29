В какие страны инвестируют украинцы и как это сделать

За год украинцы оформили 12 048 е-лимитов для инвестиций за границу. Куда инвестируют и как это работает, рассказываем в материале

Уже около года действуют новые правила валютного контроля в Украине. За это время оформили более 12 тисяч е-лимитов на перевод средств в иностранной валюте за границу. Об этом сообщает Минфин.

На что выдают е-лимиты?

Треть украинцев, оформивших е-лимит, сделали это с целью приобретения ценных бумаг ведущих иностранных компаний.

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Остальные е-лимиты выдали для размещения средств на зарубежном личном счете и 1,5% – на страхование жизни за рубежом.

Что такое е-лимитЕ-лимит – электронный лимит операций клиента, в рамках которого Нацбанк позволяет отправлять переводы за границу для: инвестиций, в том числе покупки акций, открытие счетов за рубежом и страхования жизни в иностранных компаниях. Эта система начала действовать в прошлом году в феврале.

В какие страны инвестируют

Абсолютное большинство украинцев, получив е-лимиты, перевело деньги на счета США, Польши и Испании. В частности, в США перевел средства каждый третий украинец с е-лимитом, несколько меньше в Польшу и Испанию – по 14,3%. Если США популярна іи-за доступа к рынку ценных бумаг, то в Польше и Испании – много украинских гастарбайтеров.

Таким образом украинцы вывели за границу почти 115 миллионов евро, сообщил Нацбанк в комментарии Минфин. Отметим, что за это же время украинские заробитчане перевели в Украину почти в 100 раз больше - 12 миллиардов долларов.

В течение года физическое лицо не может вывести больше 100 000 евро.

Большинство средств за границу перевели в долларах (53,2%) и евро (38%). Доля переводов в польских злотых составляет несколько более 8%.

Чтобы оформить е-лимит нужно обратиться к любому украинскому банку и предоставить справки, подтверждающие ваши доходы.