В Morgan Stanley рассказали, когда лучше инвестировать в акции
Нестабильность на фондовом рынке постепенно начала снижаться, несмотря на рост опасений относительно увеличения случаев инфицирования коронавирусом.
Главный директор по инвестициям Morgan Stanley Майк Уилсон утверждает, что сейчас лучшее время для покупки акций. Об этом сообщает Markets Insider.
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По словам Уилсона, инвесторы находятся в ситуации, когда риск может быть оправдан. Поэтому, если инвестировать в акции сейчас, то можно получить прибыль в будущем.
В среду, 25 марта, фондовый рынок США значительно вырос после обвала в течение нескольких недель. Это позволяет предположить, что цены на акции изменят курс и со временем вернутся на территорию "быков".
Медвежий тренд – что это такое? Если цена на тот или иной биржевой инструмент длительное время падает, то на рынке царит медвежий тренд, а если растет – бычий.
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Уилсон утверждает, что Morgan Stanley медленно меняет курс, возвращаясь к восстановлению роста. Ведь так называемый sell-off на фондовом рынке вытеснил ценные бумаги на медвежью территорию.
Что такое sell-off на фондовом рынке? Это быстрая продажа ценных бумаг. Увеличение количества акций приводит к снижению их цены.
Хотя есть риски еще большего количества больных коронавирус и начала рецессии в США, покупка акций сейчас может стать привлекательным способом для накопления прибыли. Рынок ожидал спада. И как правило, доминирование медвежьего тренда на протяжении длительного времени заканчивается рецессией,
– говорит Уилсон.
Индекс акций самых больших американских компаний S&P 500 снизился примерно на 23% от своего максимального значения, зафиксированного 19 февраля. Экономисты нескольких банков прогнозировали, что этот показатель может снизиться до 2000 пунктов, прежде чем его рост возобновится во второй половине 2020 года.
Коррекция на фондовом рынке США: что нужно знать? Это изменение курса акций в сторону, обратную тренду. В случае с нынешним обвалом фондового рынка США, коррекция определяется как 10-процентное снижение одного из основных американских фондовых индексов – как правило, S&P 500 или промышленного индекса Доу-Джонса – в пересчете за год.
Однако тенденции на рынке показывают, что такие изменения приводят к снижению показателей на 13%. Для восстановления индексов в среднем требуется 3-4 месяца. Но это только в случае, когда на рынке не царит медвежий тренд и показатели не снизились на 20%. Если же фондовые индексы, все-таки, опустились на 20%, времени их восстановления нужно больше.