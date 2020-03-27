В Morgan Stanley рассказали, когда лучше инвестировать в акции

Нестабильность на фондовом рынке постепенно начала снижаться, несмотря на рост опасений относительно увеличения случаев инфицирования коронавирусом.

Главный директор по инвестициям Morgan Stanley Майк Уилсон утверждает, что сейчас лучшее время для покупки акций. Об этом сообщает Markets Insider.

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По словам Уилсона, инвесторы находятся в ситуации, когда риск может быть оправдан. Поэтому, если инвестировать в акции сейчас, то можно получить прибыль в будущем.

В среду, 25 марта, фондовый рынок США значительно вырос после обвала в течение нескольких недель. Это позволяет предположить, что цены на акции изменят курс и со временем вернутся на территорию "быков".

Медвежий тренд – что это такое? Если цена на тот или иной биржевой инструмент длительное время падает, то на рынке царит медвежий тренд, а если растет – бычий.

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Уилсон утверждает, что Morgan Stanley медленно меняет курс, возвращаясь к восстановлению роста. Ведь так называемый sell-off на фондовом рынке вытеснил ценные бумаги на медвежью территорию.

Что такое sell-off на фондовом рынке? Это быстрая продажа ценных бумаг. Увеличение количества акций приводит к снижению их цены.