В поисках компании мечты: Уоррен Баффет объяснил, почему не спешит инвестировать в бизнес

Миллиардер-инвестор Уоррен Баффет заявил, что холдинг Berkshire Hathaway все еще не нашел компанию, которую он хотел бы приобрести "по привлекательной цене".

Об этом Баффет сообщил в субботу, 2 мая, во время онлайн-встречи с акционерами, пишет CNBC.

Мы ничего не сделали, потому что пока не видим ничего привлекательного для себя на рынке. Наша позиция может измениться очень быстро, а может и вообще не измениться,

– сказал Уоррен Баффет, который является генеральным директором Berkshire Hathaway.

Знать больше: Компания Уоррена Баффета получила 200 млн долларов дивидендов от ведущего нефтепроизводителя

До конца марта этого года, Berkshire Hathaway владел рекордными 137 млрд долларов наличными и эквивалентными финансовыми инструментами, согласно данным компании за последние 10 кварталов.

Акционеры холдинга ожидали, что Баффет потратит часть этих средств, особенно после того, как коронавирус привел к значительному падению цен на акции.

Так, индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на 35% от своего максимального значения, зафиксированного 19 февраля, к минимуму 23 марта. С тех пор этот показатель широкого рынка восстановил свой рост и уменьшил более половины потерь.

Инвестиционные возможности: Стратег Morgan Stanley назвал перспективные отрасли для инвестиций: исключение – нефтяной сектор

Уоррен Баффет, как правило, использовал падение цен на акции, чтобы покупать компании со скидкой или стать владельцем части предприятия. Во время финансового кризиса 2008 года, миллиардер инвестировал в такие крупные банки, как Bank of America и Goldman Sachs.

Мы готовы сделать очень большое вложение средств. Я имею в виду, что вы можете прийти ко мне в понедельник утром с чем-то, что может привлечь 30,40 или даже 50 млрд долларов инвестиций. И если ваше предложение нам понравится, мы им воспользуемся,

– отметил Уоррен Баффет.

Однако, на данный момент, в Berkshire Hathaway не видят компании, привлекательной для инвестиций.

По теме: Успех Уоррена Баффета: как пережить финансовый кризис и развивать бизнес во время пандемии

Напомним, компания Уоррена Баффета продала все акции четырех американских авиакомпаний, которыми она обладала. Вследствие распространения коронавируса авиабизнес стал неприбыльным.

Berkshire Hathaway владела 11% акций Delta Air Lines, 10% акций American Airlines, 10% ценных бумаг Southwest Airlines и 9% – United Airlines. Предприятие начала инвестировать в акции авиакомпаний в 2016 году, перед тем годами избегая авиационной отрасли.

Berkshire Hathaway – что известно о компании? Это американская холдинговая компания, занимающаяся инвестициями и страхованием. Генеральный директор Berkshire Hathaway – Уоррен Баффет. Он владеет 31% акций компании. Годовая чистая прибыль Berkshire Hathaway составляет 29,2 млрд долларов. Это число увеличилось, если сравнивать его с 2018 годом, когда компания инвестировала средства в предприятие Kraft Heinz Co и понесла ущерба. Однако операционная прибыль компании Уоррена Баффета снизилась на 23% в 2019 году до 4,4 млрд долларов.