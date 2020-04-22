В России инвесторы могли потерять миллионы из-за отрицательной цены на нефть WTI: подробности

Российские инвесторы могли потерять десятки миллионов рублей из-за неготовности Московской биржи и брокеров проводить торги фьючерсными контрактами на нефть WTI по ​​отрицательной цене. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на одно из российских СМИ.

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Коллапс с ценами на нефть: что произошло на Московской бирже

В ночь с 20 на 21 апреля, когда цена майских фьючерсов на нефть марки WTI достигла отрицательного значения – минус 37,6 доллара за баррель на момент закрытия торгов в США, в Московской бирже сообщили об остановке торгов этим инструментом. Таким образом, российская биржа прекратила принимать заявки по ценам на WTI, которые были ниже ранее установленного алгоритмом уровня – 8,84 доллара.

Свои действия представители биржи объяснили тем, что брокерские и клиринговые системы учреждения не умеют работать с отрицательными ценам. Если бы отрицательные значения, все-таки, появились в системах, это могло бы вызвать масштабный сбой и проблемы для всего рынка РФ.

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Поставки нефти согласно принятым контрактам будут выполняться по цене на момент закрытия, то есть минус 37,63 доллара за баррель, заявили представители биржи. Пересчет для своих клиентов Московская биржа будет осуществлять только при условии, если CME Group (в состав группы входят Нью-Йоркская товарная биржа, где торгуется WTI, Чикагская торговая палата и Чикагская товарная биржа) изменит цену.

В отличие от Московской биржи, участники CME Group были готовы к отрицательным котировкам. Они ранее сообщили клиентам и клиринговым компаниям о дополнительных инструменты для работы с такими показателями.

Объемы торгов фьючерсами WTI на Московской бирже

В среднем в течение месяца объем торгов фьючерсами на нефть WTI на Московские биржи составляет 2,9 млрд рублей. Это в тысячу раз меньше, чем на основной для России фьючерс – Brent.

Поэтому на момент, когда стоимость фьючерса WTI стала отрицательной, на Московской бирже было открыто около 74 тысяч позиций на этот контракт от 898 клиентов. Из этого числа желающих 98% – физические лица, большинство из которых – с длинными позициями.

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Последствия для инвесторов

Когда на Нью-Йоркской товарной бирже цена на WTI резко опустилась до отрицательных значений, российские инвесторы уже поняли, что понесли убытки. Однако из-за остановки торгов на Московской бирже они не смогли ничего сделать, чтобы улучшить ситуацию.

По словам инвестора Михаила Першина, 250 инвесторов из-за остановки торгов потеряли от 50 тыс. до 15 млн рублей. Они возмущены действиями Московской биржи и даже хотят жаловаться на учреждение в Центральный банк РФ. Однако биржа действовала согласно собственным правилам и регламенту, поэтому, если торги были продолжены, это нанесло бы ущерб еще большем количестве инвесторов.