В системе онлайн-платформы для трейдинга Morgan Stanley произошел масштабный сбой

Morgan Stanley, крупный американский банковский холдинг, заявил, что в среду, 25 марта, произошел сбой в работе его трейдингового онлайн-портала для состоятельных клиентов.

Банк прислал сообщение пользователям с призывом использовать услуги консультанта, а не осуществлять операции по трейдингу на сайте, пишет CNBC.

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По словам представителей финансового учреждения, неисправность касалась "внутренней системы", а не больших объемов торгов на портале или дефицита персонала, который сейчас работает удаленно.

Этого месяца различные брокерские площадки подвергались периодическим сбоям в работе. Это происходило на фоне лихорадки на фондовых рынках, когда основные индексы резко падали и биржи должны были автоматически останавливать торги.

В каких случаях фондовая биржа останавливает торги? Это происходит, в основном, из-за резкого падения индекса акций крупнейших американских компаний S&P 500.



Первый сигнал – это снижение этого показателя на 7%. Тогда торги приостанавливаются на 15 минут. Следующий фактор – снижение S&P 500 на 13% в 15:25, или раньше. В этом случае биржа снова останавливает торги на 15 минут. И, наконец, если падение индекса зафиксировано на уровне 20%, торги останавливаются на весь день.

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Сбой на трейдинговом портале Morgan Stanley длился несколько часов во время сессии торгов в среду, 25 марта. В частности, на платформе постоянно отображалось сообщение об ошибке.

Напомним, в феврале Morgan Stanley заявил о покупке онлайн-платформы электронных торгов E-Trade за 13 млрд долларов в акциях. Представители финучреждения аргументировали свое решение перспективностью трейдинговой технологии интернет-площадки.

Коррекция на фондовом рынке США: что нужно знать? Это изменение курса акций в сторону, обратную тренду. В случае с нынешним обвалом фондового рынка США, коррекция определяется как 10-процентное снижение одного из основных американских фондовых индексов – как правило, S&P 500 или промышленного индекса Доу-Джонса – в пересчете за год.



Однако тенденции на рынке показывают, что такие изменения приводят к снижению показателей на 13%. Для восстановления индексов в среднем требуется 3-4 месяца. Но это только в случае, когда на рынке не царит медвежий тренд и показатели не снизились на 20%. Если же фондовые индексы, все-таки, опустились на 20%, времени их восстановления нужно больше.