Вакцину Moderna от COVID-19 считают перспективной: акции компании еще больше подорожали
Энтони Фаучи, американский врач и ученый, высказал ряд положительных комментариев относительно вакцины против коронавируса, разработанной компанией Moderna. После этого акции предприятия, работающего в сфере биотехнологий, выросли на 5%.
Фаучи прокомментировал эффективность вакцины Moderna в интервью CNN и повторил свои слова на радио NPR в пятницу, 22 мая, вечером, пишет Markets Insider.
Хотя первая фаза тестирования вакцины была ограничена, это довольно хорошая новость, поскольку она свидетельствует о новом этапе в разработке вакцины. Я с осторожным оптимизмом отношусь к ней (вакцины Moderna от коронавируса – ред.),
– отметил Энтони Фаучи.
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Американский врач "взволнован" последним данным, о которых сообщила компания Moderna.
Учитывая мои данные, это действительно довольно перспективно в том смысле, что вакцина вызывает так называемые нейтрализующие антитела,
– говорит Фаучи.
Несмотря на обнадеживающую информацию Moderna, Фаучи все же считает, что для борьбы с коронавирусом понадобится от 12 до 18 месяцев. Именно столько времени нужно, чтобы получить готовую вакцину.
Я думаю, что, вероятно, пройдет год или 18 месяцев, прежде чем у нас будет вакцина. Я считаю, что этот срок пока неизменный,
– добавил Фаучи.
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Что известно о вакцине от COVID-19 компании Moderna
- В понедельник, 18 мая, американская биотехнологическая компания Moderna заявила об успешных результатах первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
- В частности, после введения препарата mRNA-1273 количество антител у участников тестирования в зависимости от дозы вакцины или превышала соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или сохранялась на том же уровне.
- Еще на начальном этапе испытаний вакцина Moderna хорошо себя зарекомендовала. Компания планирует финальную стадию клинических испытаний mRNA-1273 на июль.
Акции Moderna: цена и динамика
Акции Moderna за год выросли на 255%. По состоянию на пятницу, 22 мая, ценные бумаги биотехкомпании торговались по 69 долларов за одну штуку.
Динамика цен на акции Moderna / Фото Markets Insider