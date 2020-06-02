В четверг, 4 июня 2020 года, выходит на IPO компания-разработчик платежного приложения Shift4 Payments. Сервис фирмы объединяет в себе ряд различных платежных продуктов и услуг, которые можно использовать как оффлайн, например, в магазинах, так и онлайн.

Финансирование, привлеченное во время IPО компания планирует потратить на погашение долгов, сообщает издание "Курсив".

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Адресный рынок составляет 98 млрд долларов и он имеет потенциал роста. В частности, среди основных катализаторов этого подъема – новые цифровые технологии, повышение спроса пользователей, потребность в еще более быстрых и удобных сервисах для перевода средств.

Что известно о финансовых показателях Shift4 Payments

Темпы роста компании на протяжении 2019 выросли на 30,5%. Однако в первом квартале 2020 году этот показатель опустился до 28,6%.

Валовая маржа демонстрирует снижение с 27% в 2018 году до 22% в первом квартале 2020 года.

Показатели EBIT выросли с -1,3% в 2018 году до 4,3% в первом квартале 2020 года на фоне падения G&A с 15% до 11% от выручки, амортизации – с 7% до 5% и реструктуризации - с 4% до 0,1%.

По состоянию на конец первого квартала 2020 года долг компании составлял 703 млн долларов – это 84% от всех ее активов.

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Shift4 Payments: обзор деятельности

Предоставляет решения по приему и обработки всех типов платежей. Сервис интегрирован с более 350 различными ПО и поддерживает ряд платежных систем. Среди продуктов платформы:

Lighthouse 5 (бизнес-аналитика). Mobile POS (мобильные платежи). Marketplace (интеграция дополнительных сервисов). Integrated Point-of-Sale (масштабирование бизнеса и улучшения его эффективности).

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Приложение Shift4 Payments используют более 200 тысяч продавцов. Кроме того, у компании есть более 7 тысяч партнеров.

Фирма обслуживает представителей как крупного, так и малого бизнеса.

В частности, на конец 2019 она обработала 3,5 млрд транзакций на общую сумму более 200 млрд долларов. На протяжении всего времени своего существования Shift4 Payments удалось привлечь более 148 млн долларов.