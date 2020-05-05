Victoria's Secret не продадут: владелец бренда белья отказался от сделки

Компания L Brands, которая является владельцем бренда белья Victoria's Secret, заявила о расторжении соглашения с частным инвестиционным предприятием Sycamore Partners. Это произошло через три месяца после того, как стороны согласовали договоренность на продажу Victoria's Secret за 525 млн долларов.

Согласно сообщению L Brands, компания и дальше будет развивать свой бренд косметики Bath & Body Works, а также хочет, чтобы Victoria's Secret стала отдельной фирмой, пишет CNN.

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Sycamore Partners – что известно о компании? Предприятие специализируется на инвестициях на основе собственного капитала. Объем его активов составляет около 10 млрд долларов. Компания известна финансированием представителей розничной торговли. В частности, Sycamore Partners вложил деньги в развитие физических точек продаж ритейлеров Staples, Talbots и Nine West.

Соглашение уже оказалась на грани срыва после того, как в апреле Sycamore Partners сообщила "матери" бренда белья о своем решении расторгнуть договоренность.

Так, в середине марта L Brands вынуждена была временно закрыть свои розничные магазины, среди которых были Victoria's Secret и Bath & Body Works, в связи с пандемией коронавируса. Sycamore Partners, в свою очередь, заявила, что такие действия полностью нарушают условия соглашения.

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Что нужно знать о попытке продать Victoria's Secret

Напомним, соглашение между L Brands и Sycamore Partners было заключено еще в феврале этого года. Оно предусматривало продажу контрольного пакета акций Victoria's Secret и его бренда Pink за 525 млн долларов, а также отставку гендиректора L Brands Лесли Векснера. К тому времени стоимость бренда белья составила 1,1 млрд долларов.

В апреле Sycamore уже пытались изменить условия сделки. Однако L Brands отказались рассматривать новую цену продажи бренда белья, о чем свидетельствует заявление представителя компании в суде Делавэра. В представлении в суд в Sycamore Partners отметили, что закрытие магазинов и вопрос арендной платы сделали эту сделку недействительной.