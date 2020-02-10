Victoria's Secret продают: кому может достаться бренд белья

Компания L Brands близка к подписанию договора о продаже своего бренда Victoria's Secret. Решение материнской фирмы может быть принято на этой неделе, после чего стороны назовут сумму сделки.

В случае согласования договоренности бренд Victoria's Secret перейдет в собственность частному предприятию Sycamore Partners, сообщает CNBC со ссылкой на лиц, ознакомленных с этим вопросом.

Что известно о Sycamore Partners?Компания с главным офисом в Нью-Йорке. Объем ее активов составляет около 10 миллиардов долларов. Предприятие специализируется на инвестициях на основе собственного капитала. В частности, Sycamore Partners вложила средства в физические магазины ритейлеров, таких как Staples, Talbots и Nine West.

Новость о том, что Victoria's Secret будет иметь нового владельца, повлияла на рост акций L Brands.

О соглашении о продаже бренда белья стало известно после того, как в прошлом месяце издание Wall Street Journal сообщило, что L Brands и Sycamore Partners ведут деловые переговоры. Также речь шла о том, что генеральный директор L Brands Лесли Векснер может уйти в отставку после продажи Victoria's Secret.

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Victoria's Secret: последние сведения о репутации бренда

К слову, Векснер давно борется с критикой за свои тесные отношения с уже покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Последний руководил имуществом председателя L Brands около 20 лет.

Бренд Victoria's Secret тоже имеет испорченную репутацию после недавнего материала New York Times, в котором рассказывается о случаях сексизма и издевательства над моделями, а также о неподобающем поведении бывшего директора по маркетингу Эда Разека. Более 100 моделей на прошлой неделе подписали открытое письмо генеральному директору Victoria's Secret Джону Мегасу, в котором обвинили Разека и Векснера в распространении в компании ненависти и презрения к женщинам.

На фоне таких новостей снизилась популярность Victoria's Secret. Так, в прошлом квартале объемы продаж бренда снизились на 7%. За прошлый год продажи Victoria's Secret составили 7,4 миллиарда долларов.