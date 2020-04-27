Virgin Atlantic может обанкротиться: как миллиардер Ричард Брэнсон пытается спасти бизнес

Virgin Atlantic, британская авиакомпания, принадлежащая Virgin Group, ищет капитал, чтобы уберечься от краха в разгар экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Авиаперевозчик изучает варианты сотрудничества с иностранными инвесторами, сообщает CNN со ссылкой на информацию пресс-секретаря Virgin Atlantic. К поиску инвесторов задействован инвестиционный банк Houlihan Lokey. Внимание будет акцентировано именно на поиске частных инвесторов.

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Из-за значительных затрат, вызванных беспрецедентными рыночными условиями, которые принес нам кризис COVID-19, мы изучаем новые варианты получения дополнительного внешнего финансирования,

– отметил пресс-секретарь Virgin Atlantic.

Британская авиакомпания уже обратилась за финансовой помощью к британскому правительству.

Материнское предприятие Virgin Atlantic – Virgin Group – и его основатель, миллиардер Ричард Брэнсон поддерживают инициативу поиска инвесторов. В то же время о продаже британской авиакомпании, согласно сообщению пресс-секретаря, не говорится.

Virgin Group всячески поддерживает свою компанию и способствует сохранению рабочих мест. Ричард, в свою очередь, тоже поддерживает авиакомпанию и не хочет продавать Virgin Atlantic. Они признают, что необходимо привлекать инвестиции, чтобы компенсировать материальные убытки коронавируса. Поэтому и начали работать с Houlihan Lokey, чтобы обратиться к частным инвесторам за помощью,

– говорится в сообщении пресс-центре Virgin Atlantic.

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Потери авиаперевозчиков из-за коронавируса

Закрытие границ, запрет на осуществление рейсов, которые ввели для замедления темпов распространения коронавируса, нанесли значительный ущерб туристической отрасли. Десятки авиакомпаний вынуждены были перевести своих работников в неоплачиваемые отпуска на неопределенный срок.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, доходы авиаперевозчиков в 2020 году сократятся вдвое, уменьшившись на 314 млрд долларов с 2019 года.

В то время, как американские авиакомпании получают десятки миллиардов долларов в рамках антикризисного пакета правительства США, европейские регуляторы пока ничего не обещают местным перевозчика. Зато, некоторые авиакомпании используют государственное финансирование для выплаты зарплат персоналу.

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Как миллиардер Ричард Брэнсон борется за свой бизнес

Ранее Ричард Брэнсон выделил 250 млн долларов компаниям Virgin Group в связи с пандемией коронавируса. Однако, по его словам, авиакомпаниям понадобится больше денег, чтобы выжить и не обанкротиться.



Миллиардер Ричард Брэнсон / Flickr

В понедельник Брэнсон в письме к сотрудникам заявил, что выставит свой особняк на острове Некер в Карибском море в качестве залога, "чтобы собрать как можно больше и сохранить рабочие места" в компаниях своего бизнеса. Он заявил, что фирма потребует получения коммерческого кредита от правительства Великобритании. Деньги, взятые в долг, предприятие Брэнсона обязательно вернет. Однако миллиардер не указал точную сумму средств.

Проблема в том, что сейчас деньги в компанию не поступают, а, наоборот, выходят,

– отметил Брэнсон в письме к сотрудникам.

Сегодня в Virgin Group работают 70 тысяч человек в 35 странах мира.

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Брэнсон также сообщил, что призвал австралийское правительство помочь еще одной компании Virgin Group – Virgin Australia. Однако прошлого вторника, 21 апреля, стало известно, что Virgin Australia, вторая по величине авиакомпания Азиатско-Тихоокеанского региона, обанкротилась из-за проблем, вызванных коронавирусом. Таким образом, предприятие перешло во внешнее управление.

Касательно поиска инвесторов для Virgin Atlantic, пресс-секретарь заявил, что дискуссии "с рядом заинтересованных сторон продолжаются и являются конструктивными". Между тем положение британской компании пока стабильное.