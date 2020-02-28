Virgin Galactic подешевела на 3 млрд долларов за день: цена акций резко снизилась

Акции компании Virgin Galactic, цена которых резко возросла с начала 2020 года, в четверг, 27 февраля, резко снизилась сразу на 35%.

Это произошло после того, как компания опубликовала отчет о доходах за четвертый квартал 2019 года, сообщает "Meduza", ссылаясь на Bloomberg.

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В отчете Virgin Galactic отмечалось, что компания потеряла 72,8 млн долларов в течение квартала, а объем ее продаж снизился на 59%. В связи со значительными материальными убытками, рыночная капитализация предприятия, которым владеет миллиардер Ричард Брэнсон, опустилась с около 8 млрд долларов до 4,5 млрд долларов.

Стоимость пакета ценных бумаг Ричарда Брэнсона снизилась примерно на 1,1 млрд долларов.

Virgin Galactic в 2020 году: рекордный рост акций и повышение спроса на космический туризм

Напомним, 19 февраля цена акций Virgin Galactic выросла сразу на 23,3%, достигнув более 37 долларов за одну штуку. Такой рост стал действительно рекордным для компании. Ведь предприятие начало торговать акциями недавно – с октября 2019 года.

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В течение двух месяцев 2020 (январь-февраль) цена акций Virgin Galactic увеличилась на 200%. Это, в свою очередь, привело к повышению спроса людей на услуги фирмы.

В частности, количество заявок желающих полететь в космос увеличилось до 8000.

По словам генерального директора компании Джорджа Уайтсайдса, главная задача предприятия в настоящее год – сосредоточиться на производстве надежных и безопасных транспортных средств для осуществления космических полетов. Кроме этого, в 2020 году сам Ричард Брэнсон планирует полететь в космос коммерческим рейсом, утверждает Уайтсайдс.

Что известно о Virgin Galactic? Компания входит в состав Virgin Group, основателем которой является миллиардер Ричард Брэнсон. Занимается запуском искусственных спутников и в течение длительного времени продает билеты на частные космические полеты. Первыми в космос будут отправлены 600 человек, которые уже оплатили полную стоимость билета – 250 тыс. долларов.Среди первых космических туристов есть и знаменитости - актер Леонардо ди Каприо и певец Джастин Бибер. Графика полетов компания пока не обнародовала, поэтому неизвестно, сколько придется ждать всем, кто уже оплатил путешествие.