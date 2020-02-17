Власти США будут стимулировать граждан инвестировать в акции: что в планах у Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает способы мотивации американских семей инвестировать в фондовый рынок. Эта инициатива станет частью будущего пакета бонусов при оплате налогов.

В администрации предлагают расценивать часть доходов семей как необлагаемую, если эти деньги будут вложены в покупку акций, сообщает USA Today со ссылкой на анонимные источники, ознакомленные с вопросом.

Согласно таким возможным нововведениям, американские семьи, которые зарабатывают до 200 000 долларов в год, могут инвестировать 10 000 долларов в ценные бумаги. Сумма, потраченная на приобретение акций, не будет облагаться налогом.

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Президент США Дональд Трамп, который хочет быть переизбран в ноябре 2020 года, выразил готовность расширить масштабы программы социальной защиты и медицинского обслуживания граждан Соединенных Штатов.

Администрация Трампа пытается скорректировать сферу социальной защиты, предоставив гражданам больше мотивации для осуществления инвестиций, – сказал Петер Кардило, главный экономист компании Spartan Capital Securities.

К слову, Белый дом пока не прокомментировал вопрос относительно стимулирования американцев вкладывать деньги в акции.

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Инвестиции в акции: что думают представители рынка

Это хорошая идея мотивировать людей вкладывать свои сбережения в то, что потом может принести прибыль. Однако я не думаю, что это может дать какой-то результат. Также сложно представить, как это будет стимулировать фондовый рынок, если бы он был ориентирован на американцев, которые уже имеют акции, – отметил Томас Мартин, старший менеджер компании GLOBALT Investments.

Стоит добавить, что согласно опросу ассоциации Gallup, 55% американцев владеют акциями.

Это, безусловно, будет выгодно для той части населения США, которая имеет высокий уровень дохода. Тот, кто имеет высокую заработную плату, вероятно, инвестирует в ценные бумаги, – утверждает Юнг-Ю Ма, главный стратег по инвестициям и руководитель компании BMO Wealth Management.