Владелец Victoria's Secret подтвердил продажу бренда белья: детали сделки
Компания L Brands подтвердила продажу бренда белья Victoria's Secret частной фирме. Сумма сделки составляет 1,1 млрд долларов.
Victoria's Secret станет собственностью компании Sycamore Partners, сообщает USAtoday. Остальные 45% будет принадлежать L Brands.
Sycamore Partners: что известно о компании Предприятие специализируется на инвестициях на основе собственного капитала. Объем его активов составляет около 10 млрд долларов. Компания известна финансирования представителей розничной торговли. В частности, Sycamore Partners вложила деньги в развитие физических точек продаж ритейлеров Staples, Talbots и Nine West.
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Бизнес будет объединен в новое предприятие, в которое будут входить бренды Victoria's Secret Lingerie, Victoria's Secret Beauty и Victoria's Secret Pink. Именно этой частью (55%) будет руководить Sycamore Partners.
По нашему мнению, объединение Victoria's Secret Lingerie, Victoria's Secret Beauty и Pink в отдельную компанию поможет увеличить доходы этих брендов, – заявил Лесли Векснер, генеральный директор L Brands.
Лесли Векснер, глава компании L Brands / Flickr
Как только соглашение о передаче доли Victoria's Secret во владение Sycamore Partners будет подписано, Векснер уйдет в отставку. Однако членство в совете директоров он сохранит.
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При этом L Brands будет контролировать 45% пакета Victoria's Secret, а бренд Bath & Body Works останется отдельной публичной компанией.
После новости о продаже бренда белья, акции L Brands упали на 12% на передпрынковых торгах. Однако позже стоимость ценных бумаг возобновила рост, достигнув 24,15 доллара за одну штуку. В результате после коррекции цена акций компании уменьшилась лишь на 1%.
Victoria's Secret получит нового владельца и станет отдельной компанией / Flickr
Victoria's Secret в собственности Sycamore Partners: что думают аналитики
По мнению аналитиков, функционирование Victoria's Secret как отдельного предприятия – правильное решение L Brands.
Отделение Victoria's Secret позволит L Brands уменьшить объем материального ущерба и сосредоточить свое внимание на развитии бизнеса Bath & Body Works, что составляет 80% операционного дохода компании, – отметила вице-президент рейтингового агентства Moody's Кристина Бони в обращении к инвесторам.
Sycamore Partners может полностью трансформировать бренд Victoria's Secret, вложив средства в его развитие, считает Нил Сондерс, руководитель Global Data и консультант по вопросам розничной торговли.
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Victoria's Secret: низкие доходы, унижение моделей и сомнительная репутация Векснера
Victoria's Secret, прибыль которой в прошлом году составил около 7 млрд долларов, испытала падение темпов продаж на 10% в течение четвертого квартала. А прошлый сезон праздников (рождественские и новогодние) принес компании на 12% меньше доходов, чем было запланировано.
Скандалы в Victoria's Secret / Flickr
Окрім того, бренд Victoria’s Secret почав часто зіштовхуватися з іншими неприємностями, серед яких – скасування щорічного модного показу.
Кроме того, бренд Victoria's Secret стал часто сталкиваться с другими неприятностями, среди которых – отмена ежегодного модного показа.
В начале февраля этого года издание The New York Times обвинило компанию в "издевательстве и травле" моделей. В частности, более 100 моделей подписали открытое письмо к генеральному директору Victoria's Secret Джона Мегас с требованием "защитить людей, благодаря которым компания получает прибыль".
Между тем Лесли Векснер попал под прицел СМИ через свою сомнительную связь с уже покойным скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в сексуальном насилии и торговли несовершеннолетними в США. В частности, Эпштейн был личным финансовым советником Векснера и управлял капиталом председателя L Brands около 20 лет.
В августе 2019 Векснер обвинил Эпштейна в "присвоении крупной суммы денег его семьи".