Влияет ли коронавирус на Украину?

Каждый специалист финансового рынка знает, что непосредственного влияния на украинский фондовый рынок никакой "коронавирус" не имеет. По мнению экспертов "Фридом Финанс", паника вокруг эпидемии – лишь формальный повод к естественной коррекции фондовых рынков перед очередным ростом.

Украине потерпела косвенного влияния паники на мировых рынках. Дело в том, что наше государство, имея низкие кредитные рейтинги, продолжает оставаться объектом спекулятивных инвестиций. Основной недостаток таких инвестиций – нестабильный характер притока и оттока.

То есть, во время первых проявлений макроэкономической нестабильности в мире, инвесторы продают облигации государственного займа Украины, вкладывая средства в "защитные" активы.

Паника вокруг коронавируса не стала исключением и привела к ряду изменений и для нашей страны.

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Коррекция S&P 500, продажа ОВГЗ и курс гривны: главные события за последние дни в мире и Украине

21 февраля 2020 года индекс S&P 500 демонстрирует первое коррекционное движение, обесценившись более чем на 1% по отношению к цене закрытия предыдущего дня. В этот же день растет доходность украинских еврооблигаций.

Например, доходность бумаг с погашением в 2026 году выросла с 4,8% до 4,9%.

25 февраля 2020 года паника набирает обороты на фоне признания Всемирной организацией здравоохранения коронавируса как глобальной пандемии. S&P 500 закрывает торговый день с обесцениванием на 7,3% по отношению к цене закрытия 20 февраля 2020.

В это же время продолжает расти доходность украинских гособлигаций, которая уже составляет 5,3% для бумаг с погашением в 2026 году.

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25 февраля проходил очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) от Министерства финансов Украины.

Результаты неутешительны:

предложение коротких (70 дней обращения) было удовлетворено на 43%;

среднесрочных (511 дней в обращении) – на 95%;

среднесрочных (679 дней в обращении) – на 60%.

Все эти выпуски были размещены не ниже установленного уровня доходности, кроме облигаций со сроком обращения 511 дней. Долгосрочные семилетние облигации размещались без ограничения в спросе, однако ажиотажа не наблюдалось. Таким образом, привлечения по данным ценным бумагам едва превысили поступления от краткосрочных облигаций.

Низкий спрос на "семилетние" ОВГЗ сопровождался ростом средневзвешенной доходности при размещении до 9,95%, что на 0,16 п.п. выше доходности при размещении ценных бумаг 28 февраля 2020.

Такое повышение доходности долгосрочных облигаций и отсутствие спроса на них в сочетании с ростом интереса к двухлетних облигаций, может свидетельствовать об осторожности инвесторов относительно украинских ценных бумаг.

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Напомним, что в ближайшее время произойдут значительные погашения ОВГЗ, которые необходимо будет рефинансировать за счет новых размещений. Это, в свою очередь, может спровоцировать дальнейший рост процентных ставок.

24 февраля гривна, не сумев преодолеть психологический барьер в 24,4 грн. за долл. США на межбанке, начала движение в сторону девальвации.

По состоянию на 12:00 26 февраля 2020, украинская нацвалюта достигла уровня 24,64 грн. за долл. США с последующей целью 25 грн. за долл. США.

Украинская нацвалюта начала движение в сторону девальвации / 24 Канал

Девальвационный тренд стал возможным, также, через посыл НБУ, который пытался выкупить весь избыток валюты. В 2020 году НБУ уже увеличил резервы на 0,7 млрд. долл. США по сравнению с 0,4 млрд. долл. США за аналогичный период 2019 года.

Каких изменений следует ожидать на украинском рынке

Из-за ухудшения ожиданий инвесторов относительно дальнейшего роста мировых рынков повышается стоимость привлечения заемных средств правительством Украины.

На фоне значительного недовыполнения планов по поступлениям в государственный бюджет это выглядит особенно остро. Ведь в бюджете на 2020 год заложено валютный курс на уровне 27 грн. за долл. США. Поэтому текущая ревальвация способствует недовыполнение бюджета и росту его дефицита, который корректируется путем привлечения средств через ОВГЗ и приведение обменного курса национальной валюты в соответствие с бюджетными параметрами.

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При уменьшении спроса на ОВГЗ будет ускоряться девальвация гривны. Однако здесь важно сохранить паритет, поскольку значительная девальвация еще больше ударит по спросу на ОВГЗ, – отмечают во "Фридом Финанс".

Что касается рынка внешнего долга, то его стоимость будет зависеть от продолжительности коррекции мировых фондовых рынков.

Если паника увеличится, 21 февраля может стать своего рода точкой бифуркации (изменения тренда). Тогда первой целью станет уровень доходности в 6,2% по внешним облигациям с погашением в 2026 году.

Для инвесторов оптимальным сейчас будет распределения активов в гривне и долларе США в соотношении 50/50. Такой портфель позволит продолжать получать высокую гривневую доходность и минимизировать риски девальвации национальной валюты, – подытожили эксперты "Фридом Финанс".