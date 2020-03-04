Всемирный банк против коронавируса: организация выделила 12 млрд долларов помощи странам
Коронавирус охватил уже более 60 стран мира. В связи с распространением смертельного вируса Всемирный банк выделил 12 млрд долларов, чтобы помочь развивающимся странам преодолеть последствия эпидемии.
Финансирование должно помочь государствам принять эффективные меры для оперативного реагирования на новые случаи коронавируса, а также уменьшить негативное влияние вируса на их экономику. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного банка.
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На что направлена финансовая помощь организации:
- укрепление системы здравоохранения развивающихся стран;
- усиление наблюдения за больными;
- усиление мер в области здравоохранения;
- сотрудничество государств с частным сектором для уменьшения влияния коронавируса на экономику.
Пакет финансовой поддержки учитывает материальную помощь, которую будут выделять через различные международные организации:
- 2,7 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития – одно из подразделений Всемирного банка, среди обязанностей которого - предоставление кредитов государствам со средним уровнем доходов.
- 1,3 млрд долларов от Международной ассоциации развития, деятельность которой направлена на поддержку бедных стран.
- 6 млрд долларов от Международной финансовой корпорации.
- Еще 2 млрд долларов Всемирный банк выделит за счет перераспределения своих расходов, в связи с новыми приоритетами – распространением коронавируса.
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Кроме того, Всемирный банк будет консультировать заинтересованы в этом страны в вопросах єкономической политики, а также оказывать техническую помощь, опираясь на глобальную экспертизу и знания на уровне той или другой страны.
Мы готовы обеспечить быстрые и гибкие меры поддержки государствам, которые нуждаются в помощи в борьбе с последствиями коронавируса. В частности, это: экстренное финансирование, рекомендации по экономической политике и техническая помощь, – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Несмотря на то, что большинство программ финансирования Всемирного банка являются преимущественно кредитными, бедные страны мира получат часть материальной помощи в виде грантов.
Что известно о Всемирном банке? Основан в 1945 году и является одной из крупнейших мировых организаций, оказывающих помощь странам с целью их развития. Всемирный банк поддерживает усилия государств, направленные на инвестирование капитала в человеческие ресурсы путем строительства школ, оздоровительных центров, снабжение питьевой водой, формирование ориентированных на развитие правительств и защиты окружающей среды.
В состав организации входят еще два института – Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Всемирный банк включает 189 государств.