Всемирный банк против коронавируса: организация выделила 12 млрд долларов помощи странам

Коронавирус охватил уже более 60 стран мира. В связи с распространением смертельного вируса Всемирный банк выделил 12 млрд долларов, чтобы помочь развивающимся странам преодолеть последствия эпидемии.

Финансирование должно помочь государствам принять эффективные меры для оперативного реагирования на новые случаи коронавируса, а также уменьшить негативное влияние вируса на их экономику. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного банка.

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На что направлена ​​финансовая помощь организации:

укрепление системы здравоохранения развивающихся стран;

усиление наблюдения за больными;

усиление мер в области здравоохранения;

сотрудничество государств с частным сектором для уменьшения влияния коронавируса на экономику.

Пакет финансовой поддержки учитывает материальную помощь, которую будут выделять через различные международные организации:

2,7 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития – одно из подразделений Всемирного банка, среди обязанностей которого - предоставление кредитов государствам со средним уровнем доходов.

– одно из подразделений Всемирного банка, среди обязанностей которого - предоставление кредитов государствам со средним уровнем доходов. 1,3 млрд долларов от Международной ассоциации развития , деятельность которой направлена ​​на поддержку бедных стран.

, деятельность которой направлена ​​на поддержку бедных стран. 6 млрд долларов от Международной финансовой корпорации .

. Еще 2 млрд долларов Всемирный банк выделит за счет перераспределения своих расходов, в связи с новыми приоритетами – распространением коронавируса.

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Кроме того, Всемирный банк будет консультировать заинтересованы в этом страны в вопросах єкономической политики, а также оказывать техническую помощь, опираясь на глобальную экспертизу и знания на уровне той или другой страны.

Мы готовы обеспечить быстрые и гибкие меры поддержки государствам, которые нуждаются в помощи в борьбе с последствиями коронавируса. В частности, это: экстренное финансирование, рекомендации по экономической политике и техническая помощь, – заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.