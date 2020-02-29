Как заработать 1,5 млрд долларов на акциях Tesla всего за два месяца: пример одной компании

Американский хедж-фонд Renaissance Technologies, возможно, заработал более 1,5 млрд долларов в течение двух месяцев благодаря покупке пакета акций Tesla. Это произошло до того, как стоимость ценных бумаг автопроизводителя в этом году выросла вдвое.

Renaissance Technologies приобрела 3,3 млн акций компании Илона Маска в прошлом квартале. Об этом сообщает Markets Insider со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Покупка такого количества акций Tesla увеличила общий портфель ценных бумаг автопроизводителя, которым владеет хедж-фонд, примерно до 3,9 млн акций.

Читайте также: Цена акций Tesla может превысить 1000 долларов: прогноз Morgan Stanley

В прошлом квартале акции компании Илона Маска стоили Renaissance Technologies около 1,6 млрд долларов (цена одной акции составляла 418 долларов).

Учитывая то, что сейчас ценные бумаги автопроизводителя торгуются на уровне 850 долларов за одну штуку, пакет акций Tesla (3,9 млн) будет стоить фонду около 3,3 млрд долларов.

Однако, если компания купила акции Tesla еще раньше – в начале октября 2019 года, когда они стоили 250 долларов, – доход Renaissance Technologies мог составить около 3 млрд долларов. Это могло бы произойти, если бы компания продала ценные бумаги на пике роста их цены – 970 долларов ранее в этом месяце. В результате хедж-фонд мог заработать на акциях 3,8 млрд долларов.

Интересно: Самые сильные компании мира находятся не в Америке: мнение миллиардера

Напомним, акции Tesla выросли в цене после того, как автопроизводитель отчитался о своих доходах за последний квартал 2019 года, оперативно открыл свою фабрику в Шанхае и объявил о производственной цель компании - выпустить 500 тыс. транспортных средств в 2020 году. На фоне этих новости рыночная капитализация компании Илона Маска увеличилось до более 150 млрд долларов, превзойдя стоимость "большой тройки" американских автопроизводителей – Ford, GM и Chrysler.

Renaissance Technologies: что известно о компании Мировой хедж-фонд, основанный в 1982 году профессором по математике Джимом Саймонсом, который занимался дешифровкой советских кодов во время холодной войны. Специализируется на биржевой торговли с помощью моделей математического и статистического анализа. Фонд демонстрирует лучшие показатели на протяжении всей истории инвестирования. Саймонс руководил хедж-фондом до 2009 года. Сейчас генеральным директором Renaissance Technologies является Питер Браун.