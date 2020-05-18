Zoom на вершине успеха: сервис стоит больше, чем 7 ведущих авиакомпаний вместе взятых

Общая стоимость акций компании Zoom Video Communications, владельца популярного сервиса для видеоконференций Zoom, по состоянию на 15 мая 2020 года выросла до 48,8 миллиарда долларов в условиях карантина.

Главной причиной успеха платформы стала пандемия коронавируса в мире, пишет телеграмм канал WhiteHouse Cards, который и сообщил о рекордном росте стоимости компании.

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В условиях карантина ряд предприятий перевели своих работников на удаленный режим работы, поэтому сервис видеосвязи Zoom сейчас в тренде. Так, в 2019 году прибыль компании составила 623 миллионов долларов.



Як змінилася ринкова вартість Zoom і найбільших авіаперевізників / Дані Barchart

Поскольку авиаперевозки временно приостановлены из-за коронавируса, снизилась рыночная стоимость крупнейших авиакомпаний. В частности, с конца января 2020 году этот показатель опустился на 62%.

Из числа таких авиаперевозчиков американские и европейские компании: Southwest Airlines, Delta, United, International Airlines Group, Lufthansa, American и Air France. Их общая стоимость сейчас составляет 46,2 миллиарда долларов, то есть на 2 миллиарда долларов меньше, чем рыночная капитализация Zoom. Для сравнения, в январе этого года эти семь компаний были оценены в более 121 млрд долларов.

Zoom – что это такое и как работает? Как мы уже писали, это сервис для проведения видеоконференций. Программу можно скачать бесплатно и установить на компьютер, смартфон и планшет. Чтобы присоединиться к видеозвонку необходимо иметь ссылку на встречу. Кроме того, если планируете проводить регулярные звонки в одно и то же время, можно сделать единственную ссылку и поделиться ей со всеми участниками.



Еще до карантина бесплатно пользоваться сервисом Zoom можно было лишь 40 минут. Далее действовал тариф 14,99 долларов в месяц. Также есть различные тарифные планы для бизнеса, которые стоят значительно дороже. Во время карантина компания сняла плату и сделала пользование платформой полностью бесплатным.