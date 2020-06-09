Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти в першому кварталі 2020 року знизилися на 21,9%, або близько 11 мільярдів доларів, згідно з даними, опублікованими державним агентством статистики.

Різке падіння доходів спричинене зменшенням загального доходу королівства від експорту товарів на 20,7% з початку цього року, що становить 53 мільярди доларів, пише Markets Insider із покликанням на дані Головного управління статистики.

Проблема падіння обсягів експорту товарів об’єдналася зі зниженням цін на нафту. Як відомо, через пандемію коронавірусу, що призвела до припинення транспортних перевезень, тимчасової зупинки роботи низки підприємств, попит на нафту рекордно знизився. Тому ціни на сировину обвалилися.

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Окрім того, Саудівська Аравія і Росія під час березневої зустрічі країн ОПЕК+ не змогли домовитися про зниження обсягів нафтовидобутку, щоб зберегти цінову стабільність. У результаті Ер-Ріяд знизив вартість сировини.

У квітні ОПЕК+ все ж ухвалили угоду про рекордне скорочення обсягів видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня. А в суботу, 6 червня, представники організації домовилися про продовження дії цієї угоди ще на один місяць – липень.

До цього передбачалося, що з липня і до кінця 2020 року обсяги видобутку нафти буде знижено на 7,7 мільйона барелів на добу.

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Як впав обсяг експорту товарів у Саудівській Аравії

Зниження цін на нафту сприяло падінню експорту сировини. Зокрема, цей показник знизився у першому кварталі 2020 року і становив 75,8% від загального експорту Саудівської Аравії у порівнянні з 77% за аналогічний період у 2019 році.

Через карантин внаслідок пандемії коронавірусу знизилися обсяги експорту й інших товарів у Саудівській Аравії. Наприклад, виручка від експорту пластмаси й хімікатів впала на 16,5% за перші три місяці 2020 року.

Основним торговельним партнером Саудівської Аравії був Китай у минулому кварталі. КНР витратив 9 мільярдів доларів на купівлю товарів королівства.

Наступними двома великими покупцями стали Японія та Індія, які витратили на товари Саудівської Аравії 5,3 мільярда доларів та 5,2 мільярда доларів, відповідно.



Динаміка експорту й імпорту нафти у Саудівській Аравії / Графік взято на сайті Markets Insider