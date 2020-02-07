Ще одна компанія Маска хоче вийти на ринок акцій

Starlink від SpaceX можуть розмістити публічні акції вже в найближчі роки.

Рішення щодо розміщення публічних акцій компанії Starlink, підрозділу SpaceX, ще розглядають. Якщо це станеться, то вже впродовж кількох років, повідомляє CNBC.

Цей крок спричинить розкол компанії SpaceX, оскільки вона є приватною. За цим сценарієм, супутникова компанія Starlink стане окремою повноцінною компанією. Президент SpaceX Гвінна Шотвелл оголосив, що компанія обдумує це рішення за розмовою з групою інвесторів у Майамі.

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Зараз ми є приватною компанією, але Starlink – це саме той вид бізнесу, який ми можемо просувати та вивести на публічний ринок. Цей конкретний елемент [підрозділ Starlink - ред.] ми, швидше за все, розкрутимо і випустимо на фондовий ринок, – повідомляє Шотвелл.

Що таке StarlinkЦе план SpaceX створити взаємопов’язану мережу з близько 12 000 малих супутників, щоб забезпечити швидкісний Інтернет в будь-якій точці світу.

SpaceX активно займається підрозділом Starlink, постійно вкладаючи у нього гроші. Шотвелл два роки тому сказав, що "це коштуватиме компанії приблизно 10 мільярдів доларів або більше". Минулого року SpaceX зібрала понад 1,3 мільярда доларів для фінансування проєкту.

Якщо SpaceX зможе подолати технологічні проблеми створення та розповсюдження супутникового інтернету, то отримуватиме високий дохід, переконані у компанії. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск в травні сказав журналістам, що Starlink може приносити дохід у розмірі 30 мільярдів доларів на рік – або приблизно в 10 разів більший річний дохід, який він очікує від свого основного ракетного бізнесу.

До висадки на Марс SpaceX залишиться приватною компанією

Маскова нелюбов до фондових ринків забезпечила компанії SpaceX приватність на 20 років. Акціонери SpaceX раніше заявляли CNBC, що вони сподіваються, що компанія врешті-решт виставить свої акції публічно, навіть якщо це означає довго чекати. Шотвелл у 2018 році заявив, що SpaceX як цілісна компанія "не вийде на фондовий ринок, поки ми регулярно не літатимемо на Марс".

Але SpaceX стала однією з найцінніших світових приватних компаній, яка оцінюється в понад 33,3 мільярда доларів, тоді як її акції є одними з найбільш затребуваних серед приватних інвесторів. Попит на акції SpaceX настільки високий, що аналітична група Equidate заявила, що компанія має "необмежену кількість фінансування", до якої може отримати доступ з приватних ринків. Компанія SpaceX постійно збільшує приватне фінансування за потребою, використовуючи при цьому високий попит як важіль для того, щоб "вибрати, хто інвестує", сказав Шотвелл.