Що купують британці під час карантину: 5 найпопулярніших товарів

Як тільки коронавірус почав поширюватися, люди в усьому світі кинулися спорожняти полиці супермаркетів. Нині паніка повністю вщухла. Через карантин люди призвичаїлися до віддаленої роботи, здійснення шопінгу й замовлення їжі з ресторанів та кафе онлайн.

Нове дослідження британської торговельної компанії Waitrose&John Lewis продемонструвало, як змінилися споживацькі потреби жителів Великої Британії під час карантину, пише BBC. Які 5 предметів виявилися найпопулярнішими серед споживачів – читайте в матеріалі.

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Текіла

Оскільки паби та бари зачинені в період пандемії, люди почали випробовувати свої навички барменів у своїх домівках.

Згідно з даними британської мережі супермаркетів Waitrose, продажі текіли під час карантину зросли в понад 175% у період між 24 березня та кінцем квітня.

Люди почали купувати більш незвичайні алкогольні напої, такі як текіла чи трипл-сек (різновид апельсинового лікеру - ред.), щоб насолоджуватися ними у себе вдома,

– зазначив Джон Вайн, байєр алкогольних напоїв у мережі супермаркетів Waitrose.

Аналітики компанії Kantar повідомили, що загальний обсяг продажу алкоголю в супермаркетах та гастрономах підскочив на 27% упродовж чотирьох тижнів – до 19 квітня.

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Виконавча директорка благодійної організації Drinkaware Елейн Хіндал раніше заявляла, що зростання продажів алкоголю під час карантину – "не дивний" факт. Однак, за її словами, такі дані насторожують.

Наявність алкоголю в будинку для багатьох людей може стати спокусою і призвести до безсвідомого його розпивання,

– сказала Хіндал.

Спортивний одяг і спорядження

Люди не мають змоги займатися у спортзалі під час карантину. Однак це не причина, щоб перестати взагалі займатися спортом. Тому вони активно тренуються вдома.

Не варто дивуватися тому, що продажі спортивного обладнання зросли.

Згідно з даними John Lewis, цей показник збільшився на 496%. Килимки для йоги та обважнювачі для щиколоток одні з найпопулярніших товарів у категорії "Спорт".



Обладнання для тренувань / Фото Pixabay

Косметика

Хоча велика частина населення Великої Британії нині працює з дому, люди почали витрачати більше коштів на купівлю декоративної косметики.

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Зокрема, зросли продажі палеток для макіяжу на 57%, а також на 41% – засобів для самозасмаги.

Коли ми здійснюємо покупки емоційно, то часто звертаємо увагу на предмети, які змушують нас почуватися добре й впевненіше. Косметика належить до таких товарів,

– говорить незалежна експертка з питань роздрібної торгівлі Кейт Хардкесл.

Розкішна постільна білизна

Перебуваючи більше в будинку чи квартирі, люди починають більше уваги приділяти прибиранню та купівлі різних товарів для дому.

За даними John Lewis, зріс попит на такі товари, як мийки під високим тиском для очищення поверхонь. Окрім того, збільшилися обсяги продажу постільної білизни у понад два рази.

У дослідженні компанії Mintel говориться, що 11% дорослого населення Великої Британії збираються витратити більше коштів на товари для дому й саду в травні. Один із експертів цієї фірми Джек Дакетт заявив, що такі настрої спостерігаються й з-поміж молоді.



Постільна білизна / Фото Pixabay

Резинки для виготовлення масок

Дані John Lewis свідчать про те, що через коронавірус зріс попит на еластичні резинки. Адже люди самостійно виготовляють маски для обличчя.

Один із британських маркетплейсів заявив, що у квітні було продано понад 12 мільйонів тканинних масок, що становить близько 133 мільйонів доларів.