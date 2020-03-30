Що буде з цінами на акції: інвестор спрогнозував майбутнє фондового ринку США

Американський фондовий ринок знизиться на 30%, якщо темпи росту світової економіки стрімко уповільняться через поширення пандемії, спричиненої коронавірусом.

Такий прогноз представив економіст та колишній генеральний директор інвестиційної компанії Pimco Мохаммед Ель-Еріан, повідомляє CNBC. Раніше експерт правильно передбачив, що торги триватимуть до того часу, поки ведмежа тенденція не зупинить їх.

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За словами експерта, інвесторам не варто очікувати швидкого відновлення цін на акції під час кризи на фондових ринках. Ель-Еріан стверджує, що про так званий "V-подібний" ріст вартості цінних паперів не може бути мови. Раніше аналітики на Волл-стріт говорили, що фондові ринки як швидко обвалилися, так і швидко піднімуться.

Натомість, заявив економіст, діаграма відновлення ринків акцій виглядатиме, ймовірно, як "U" або "L". Адже їм потрібно буде більше часу, щоб ціни стабілізувалися.

Коли фондовий ринок стабілізується, зазначив Ель-Еран, тільки тоді світова економіка теж зростатиме. За його словами, через негативний вплив нового коронавірусу світова економіка буде набагато повільніше перезапускатися.

Так, 3 лютого експерт стверджував, що ситуація, пов’язана з коронавірусом, тільки починає набирати обертів, а фондові ринки чекає масштабний обвал.

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Ель-Еран зазначив, що біржі можуть відчути зменшення цін на акції на 20%-30% з моменту високих показників вартості в середині лютого. Він уточнив, що таке зниження буде, усе-таки, у межах 30%.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу