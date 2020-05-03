Що буде з цінами на нафту: аналітики Goldman Sachs прогнозують ріст у три етапи

На думку аналітиків американського банку Goldman Sachs, ціни на нафту чекає ріст у три етапи, що може розпочатися вже в травні, після вступу в силу угоди ОПЕК+ про скорочення нафтовидобутку.

У зверненні до клієнтів, опублікованому у п’ятницю, 1 травня, експерти інвестиційного банку наголосили, що так звані нафтові "бики" повинні бути терплячими, пише Markets Insider. Адже ситуація на ринку нафти проявляє всі ознаки покращення.

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Постачання почало знижуватися, а попит на сировину, здається, починає рости. Зараз, ймовірно, ринок проходить тест на витривалість,

– зазначили аналітики Goldman Sachs під керівництвом Деміена Коурваліна.

Основні побоювання інвесторів стосувалися того, чи буде достатньо місця у світі, щоб зберігати нафту. Адже саме через різке зниження попиту й високів обсяги видобутку основні нафтосховища швидко почали заповнюватися. Тому 20 квітня травневі ф’ючерси на нафту марки WTI опустилися до від’ємного значення – мінус 37,6 долара за барель.

Ринкове відновлення зараз балансує, проте воно постійно перебуває в русі. Ми очікуємо підвищення цін на нафту в три етапи - від полегшеного до циклічного посилення і, нарешті, повного структурного відновлення росту,

– прогнозують у Goldman Sachs.

Аналітики американського банку передбачають, що нафта WTI зросте в ціні до 25 доларів за барель. Липневі ф’ючерси на сировину будуть доступні для торгів лише за кілька тижнів.

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Загалом настрої Goldman Sachs щодо цін на нафту є "бичачими". Зокрема, аналітики фінансової установи прогнозують ріст сировини марки Brent до 65 доларів за барель у 2021 році. Однак вони попереджають інвесторів, які так само налаштовані, що їм потрібно бути терплячими, оскільки ріст буде поступовим.

У Goldman Sachs стверджують, що трейдери можуть скористатися прогнозованим ростом цін на нафту, придбавши позицію у ф’ючерсах на бензин. З

а їхніми словами, бензин виграє, оскільки споживачі надають перевагу автомобілям. Адже в період пандемії коронавірусу робота громадського транспорту в більшості країн призупинена.

У кінці цього тижня ціни на нафту еталонних марок піднялися після кількаденного падіння. Так, у четвер, 30 квітня, Brent подорожчала відразу на понад 10% – до 24,87 долара за брель. Ф’ючерси на WTI збільшилися на понад 14% – до 17,21 долара за барель.