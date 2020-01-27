Що вплине на фінансовий ринок цього тижня: топ подій

Компанії-гіганти звітують перед інвесторами, імпічмент Трампу, відсоткові ставки та Brexit. Зібрали найважливіші події світу цього тижня, які вплинуть на фінансовий ринок.

Технічні гіганти Apple, SAP, Facebook, Samsung і південнокорейський виробник чіпів SK Hynix цього тижня звітуватимуть перед інвесторами. Це робитимуть також Boeing, International Paper, GE, United Technologies, Lockheed Martin, Caterpillar, Lockheed Martin, Unilever, Exxon Mobil, Shell і Chevron.

На фінансовому ринку також очікують реакцію цих компаній на поширення коронавірусу. Невпевненість щодо майбутнього цього вірусу вже вплинула на ціни на акції, сиру нафту та китайський юань, повідомляє Bloomberg.

Детальніше: Коронавірус знизив ціни на акції, нафту та юань: інвестори вичікують

Головні події:

Суд у Сенаті щодо імпічменту президента Дональда Трампа триває у понеділок 27 січня у Вашингтоні. Для усунення президента від влади потрібно дві третини голосів сенаторів. Щоправда більшість у Сенаті становлять республіканці (53 місця зі 100), а вони не мають наміру виносити імпічмент Трампу. Таким чином, ймовірність імпічменту низька. Та все ж це важлива подія, яка може вплинути на фінансовий ринок.



Очікують, що ФРС (Федеральна резервна служба) відкриє 2020 рік так само, як закрили 2019 рік. Це означає, що відсоткові ставки будуть стабільними у середу, 29 січня.

Засідання BOE (Банк Англії) повинне відбутися у четвер,. Все через низку коментарів, що поширили спекуляцію про те, що знизять відсоткові ставки.

США звітує про ВВП четвертого кварталу.

Велика Британія повинна покинути Європейський Союз у п'ятницю, 31 січня. Це однозначно вплине на фінансовий ринок, зважаючи на те, що досі невідомо якими будуть наслідки Brexit.

Нагадаємо, цей тиждень почався із коливань цін на акції, нафту та юань через смертельно небезпечний коронавірус.