Що заважає розбагатіти: поширені помилки в управлінні фінансами

Томас Корлі, американський дослідник і автор колонок низки американських бізнес-видань, проаналізував звички багатих людей. Це дало йому змогу зрозуміти, як люди керують своїми фінансами, і чому в багатьох із них виникають із цим проблеми.

Корлі впродовж п’яти років досліджував звички заможних людей, пише Business Insider. В опитуванні взяли участь люди з різними доходами:

233 особи зі щорічним валовим прибутком щонайменше 160 тисяч доларів і наявністю активів на суму 3,2 мільйона доларів;

128 осіб, щорічний валовий прибуток яких становить менше ніж 35 тисяч доларів, а сума активів - менше ніж п’ять тисяч доларів.

У результаті вдалося виокремити низку шкідливих звичок, пов’язаних із фінансовими витратами людей. Що перешкоджає формуванню багатства - читайте в огляді 24 каналу.

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Помилка 1. Дозволити внутрішньому "я" ухвалювати фінансові рішення

Рішення, сформовані власним его, перешкоджають розумному управлінню фінансами.

Наприклад, люди часто купують дорогі речі, щоб почуватися фінансово впевненіше, ніж це є насправді. Однак вони не задумуються про придбання дорожчого полісу страхування життя, що є більш цінним за певний предмет розкоші. Люди, які керуються внутрішнім "я", завжди думають, що вони розумніші. Тому вони не сприймають думок експертів, не читають їхніх відгуків.

Люди, які керуються внутрішнім "я", завжди думають, що вони розумніші. Тому вони не сприймають думок експертів, не читають їхніх відгуків.

Такий тип рішень тісно пов’язаний із зовнішніми факторами – тиск з боку партнера чи партнерки, родичів, друзів, колег по роботі. Звертаючи увагу на ці обставини, людина вирішує, як їй розпоряджатися власними грошима. Однак це не завжди правильно.

Помилка 2. Коли емоції беруть гору

Витрати, що ґрунтуються на емоціях, ніколи не будуть корисними. Цей фактор найчастіше пов’язаний із шопінгом. Наприклад, будучи втомленою після насиченого робочого дня, людина більше керується емоціями під час процесу купівлі.

Або, отримавши значне підвищення заробітної платні чи велику суму премії, особа перебуває під впливом тріумфу. Для неї важливий цей момент успіху, фінансової могутності. Тому під впливом емоцій людина може поїхати в автосалон і через кілька хвилин стати власником нового розкішного автомобіля.

Помилка 3. Переосмислення цінностей

Поспішне ухвалення рішень не призведе до хорошого. Так, підвищення інвестиційної активності під час економічного спаду на ринку може бути обґрунтовано страхом чи відсутністю терпіння.

Ще один приклад: піти до магазину й придбати будь-що, аби не виконувати домашні справи.

Прості рішення, як правило, є правильними. Пошук чогось складнішого призводить до хаосу.

Помилка 4. Ухвалювати рішення в стресовій ситуації

Ніколи не ухвалюйте фінансових рішень під впливом стресу чи страху. Знову ж таки, тут буде доречним приклад із хибною думкою ліквідувати довгострокові інвестиції під час спаду фондового ринку. Уже доведено, що стрес знижує ваш IQ на 13%.

Серед причин, що негативно впливають на правильність рішень, є відчай і слабкість. Ці духовні стани є результатом попередніх неправильних дій.

Окрім того, вплив зовнішніх факторів (тиск з боку кредитора, роботодавця, сім’ї, друзів тощо) на людину, що перебуває у відчаї, ще більше погіршує логіку її фінансових рішень.

Після того, як ви почнете все частіше ухвалювати помилкові рішення, це може стати звичкою. Тому варто знайти корінь власної слабкості, щоб не повторювати хибні дії в майбутньому.

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