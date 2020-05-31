Швеція лідирує з-поміж усіх європейських країн за темпами відновлення економіки після пандемії коронавірусу. Скандинавська країна повідомила, що її ВВП, так званий показник економічного здоров’я, збільшився в середньому на 0,4%.

Такий ріст може бути результатом уряду країни не вводити жорсткого карантину, щоб стримувати поширення COVID-19. Про це повідомляє PYMNTS із покликанням на CNBC.

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За даними Університету Джона Гопкінса, станом на неділю, 31 травня 2020 року, у Швеції було зафіксовано 37 542 підтверджених випадків зараження коронавірусом, з них 4 395 – летальні. Таким чином, у цій країні більше інфікованих та смертей від COVID-19, ніж у її сусідок, з-поміж яких Фінляндія, Данія, Норвегія та Ісландія.

У першому кварталі 2020 року ВВП Швеції зросло на скормні 0,1% порівняно з останнім кварталом 2019 року.

Натомість, економісти Reuters раніше прогнозували, що ВВП скандинавської країни, за перші три місяці цього року, навпаки, знизиться на 0,6%.

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У квітні Riksbank, центральний банк Швеції, заявив, що через пандемію зазнав збитків бізнес країни, а також було пошкоджено ланцюги постачання товарів. За словами представників головного фінансового регулятора, компанії і далі зазнаватимуть негативних наслідків коронавірусу, і багато хто з працівників, ймовірно, втратить роботу впродовж найближчих місяців.

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За даними Національного інституту економічних та соціальних досліджень, що базується в Лондоні, економіка Швеції впаде на 7% у 2020 році, а рівень безробіття в країні досягне 10,2%.

У той час, як економіка Швеції продемонструвала кращі результати відновлення від пандемії, ніж інші європейські держави, через те, що не посилювала карантин, попереду ще більша частина року, про що не варто забувати. Ми очікуємо, що падіння ВВП в цьому році у Швеції буде подібне зниженню цього показника в Німеччині,

– зазначив Девід Окслі, старший економіст Capital Economics.

ВВП Німеччини в першому кварталі 2020 року опустився на 2,3% у перерахунку за рік. За даними німецького Федерального бюро статистики, загалом у Європі ВВП знизиться на 10% упродовж другого кварталу – з квітня по червень (включно).

Згідно з даними Єврокомісії, темпи росту економіки країн ЄС скоротяться на 7,4% у 2020 році. Це буде найгіршим результатом для Європи після Великої депресії у 1930-х роках.