Сировинні ринки в умовах коронавірусу: попит на нафту рекордно знизився

Коронавірус негативно вплинув на виробничі потужності Китаю та постачання товарів із КНР до інших країн.

У Goldman Sachs, одному із найбільших інвестиційних банків світу, зазначили, що аналогічна ситуація була після фінансової кризи 2008 року, пише Markets Insider.

Читайте також: Коронавірус і фінансові ринки: 2020 рік може стати найгіршим для світової економіки

Темпи зараження коронавірусом у Китаї почали сповільнюватися після того, як влада ввела суворі заходи, спрямовані на стримування поширення захворювання. Після кількох тижнів вимушеного карантину та тимчасової зупинки роботи низки заводів та підприємств, промисловий сектор країни почав відновлюватись.

Зокрема, запущено повноцінне виробництво продукції, а з морських портів уже відправляються судна з товарами після кількох тижнів простою.

До теми: Коронавірус: страх щодо виникнення глобальної пандемії й далі впливатиме на фінансові ринки

Ринок нафти під впливом коронавірусу: торговельні збої та проблеми зі зберіганням сировини

"Безпрецедентний зрив виробничої діяльності" зменшив попит на нафту приблизно на 4 мільйони барелів на день. Про це повідомив Джефф Керрі, керівник підрозділу досліджень сировинних ринків у Goldman Sachs.

Експерт зазначив, що під час економічної кризи 2008 року попит на нафту знизився до 5 мільйонів барелів на день.

Цікаво: Корекція на фондовому ринку: як довго триває та які можуть бути наслідки

За словами Керрі, попит на нафту може знизитися і в найближчі тижні. Це залежить від темпів поширення коронавірусу в Європі та Азії. У результаті збільшення кількості хворих, світові перевізники вимушені будуть ще більше скоротити рейси, що призведе до зниження попиту на пальне.

Банк класифікував кілька видів торговельних збоїв залежно від умов споживання:

До першого входять такі стратегічно необхідні метали, як сталь або алюміній, які використовуються для виготовлення продукції.

До другого належить сировина для постійного використання. Наприклад, це нафта для виготовлення пального, чи вугілля для енергетичної сфери.

Керрі зауважив, що збої у постачанні металів, що входять до першої групи, незначні. Адже ці матеріали можна накопичувати й відкласти, щоб продовжувати виготовляти продукцію і в кризових умовах. Щодо другої категорії – тут складніше, стверджує експерт Goldman Sachs. Адже потреба в такій сировині є постійною. Відповідно за умови зниження попиту на таку продукцію – зберігати її набагато складніше.

Читайте також: Курс турецької ліри впав, на фондовому ринку обвал: наслідки конфлікту Туреччини й РФ у Сирії

Золото має "імунітет" до коронавірусу

На тлі хаосу на виробничому ринку через коронавірус Керрі відзначив стійкість ціни золота. Коли ціни на нафту, акції стрімко падали, вартість дорогоцінного металу тільки зростала. Лише на початку лютого ціна золота дещо знизилася, що було не дуже помітно.

Золото є валютою останньої інстанції і не зазнає коливань цін, як й інші активи в умовах поширення коронавірусу, – наголосив Керрі.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 3 березня 2020 року у світі зареєстровано 90 937 підтверджених випадків зараження, із них 3 117 – летальні. Одужало вже 48 017 осіб. В Україні зареєстрований випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.