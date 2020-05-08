Скільки потрібно часу для відновлення ринку нафти та цін на сировину: прогноз JPMorgan

Попит на нафту залишається історично низький, оскільки запаси значно перевищують наявні місця в сховищах. Однак аналітики JPMorgan вважають, що найгірший період для ринку нафти закінчився.

Пандемія коронавірусу та "цінова війна" між Саудівською Аравією і Росією призвели до того, що ціна травневих ф’ючерсів американської нафти WTI досягла від’ємного значення – мінус 37,6 долара. Завдяки досягненню у квітні угоди ОПЕК+ про скорочення обсягів нафтовидобутку, ціни на нафту відновили ріст, пише Markets Insider.

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Аналітики JPMorgan прогнозують, що попит на нафту почне рости впродовж наступних двох-трьох місяців, а надлишок запасів сировини унормується в другій половині 2020 року.

Зараз усе ще існує велика перенасиченість нафти на ринку, що потрібно виправити, перш ніж ціни стабілізуються. Ми вважаємо, що світовий ринок нафти переживає перехідний період, після якого почнеться відновлення балансу у нафтовій сфері,

– зазначили в JPMorgan.

На цьому тижні ціни на нафту значно зросли. Зокрема, у середу, 6 травня, Brent перевищила 30 доларів за барель, а WTI досягла майже 25 доларів за барель. Загалом, американська нафта марки WTI зросла більш ніж удвічі в порівнянні з мінімальними значеннями в кінці квітня.

Навіть якщо ситуація на ринку нафти повністю стабілізується, пандемія коронавірусу залишить тривалі "шрами" в галузі, стверджують аналітики JPMorgan. Ризик для нафтових активів "ймовірно, буде постійно високий" у цьому році через нестабільність динаміки попиту й пропозиції.

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Що буде з цінами на нафту?