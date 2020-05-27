SpaceX Ілона Маска повідомила, скільки залучила коштів перед історичною місією Demo-2

Компанія SpaceX зібрала 346,2 мільйона доларів в ході останнього раунду фінансування. Космічна фірма Ілона Маска подала поправку про залучення коштів за день до своєї місії Demo-2 – 27 травня 2020 року.

Про це повідомляє CNBC із покликанням на дані Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

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Останній раунд фінансування SpaceX означає те, що компанія зібрала майже 1,7 мільярда доларів з початку 2019 року. У результаті космічна компанія Ілона Маска є одним із найдорожчих підприємств у світі, які виходитимуть на IPO. Зокрема, ринкова капіталізація SpaceX становить 36 мільярдів доларів.

Капітал компанії постійно зростає завдяки її розробкам. Так, SpaceX одночасно працює над трьома амбітними проєктами: космічний корабель Crew Dragon, інтернет-супутники Starlink та ще один космічний корабель Starship.

Основні проєкти SpaceX

Саме Crew Dragon і Starship призначені для польотів людей у космос, так званого космічного туризму.

і призначені для польотів людей у космос, так званого космічного туризму. Програма Starlink передбачає створення глобальної мережі невеликих супутників, щоб забезпечити доступ до швидкісного інтернету в будь-якому куточку планети. Проєкт об’єднує близько 12 тисяч мінісупутників, які SpaceX планує вивести на орбіту в майбутньому.

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Місія Demo-2 SpaceX: що про неї відомо Місія Demo-2 стане першим запуском космонавтів NASA з 2011 року. Ілон Маск і президент США Дональд Трамп планують бути присутніми під час запуску космічного корабля з астронавтами.



Пряму трансляцію запуску ракети можна переглянути на офіційному YouTube-каналі NASA. Старт трансляції 27 травня 2020 року о 19:15 за київським часом. Безпосередній запуск космічного корабля відбудеться о 23:33 за київським часом.