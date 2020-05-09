США і Китай намагаються врегулювати торговельні відносини: як реагують світові ринки акцій

Глобальні ринки акції продовжують зростати. Цьому сприяють новини про те, що Китай і США можуть уникнути ще одного торговельного протистояння.

За даними CNN, станом на п’ятницю, 8 травня, промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 230 пунктів (1%) після того, як напередодні цей показник збільшився на понад 300 пунктів. Ф’ючерси на S&P 500 та Nasdaq зросли на 1% та 0,9% відповідно.

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Щодо європейського фондового ринку, то французький основний індекс CAC 40 та німецький DAX піднялися на 1%.

В Азії японський Nikkei на момент закриття торгів збільшився на 2,6%, а південнокорейський Kospi – на 0,9%. Китайський фондовий індекс Shanghai Composite зріс на 0,8%. Гонконзький Hang Seng завершив сесію торгів ростом на 1%.

Ключові фондові індекси почали зростати після того, як Пекін підтвердив, що представник від Китаю поспілкувався по телефону з делегацією США щодо торгової угоди, яку країни ухвалили ще в січні цього року.

Зокрема, віце-прем’єр-міністр Китаю Лю Хе, представник у сфері торгівлі США Роберт Лайттайзер та міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин домовилися "співпрацювати, щоб створити сприятливе середовище для реалізації умов першої фази торгової угоди". Про це йдеться в повідомленні, опублікованому Міністерством торгівлі КНР.

Окрім того, сторони також погодилися "посилити співпрацю в галузі макроекономіки та охорони здоров’я".

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Торгова угода між США і Китаєм 2020 року: що потрібно знати? Нагадаємо, у січні 2020 року президент США Дональд Трамп ухвалив першу фазу угоди, згідно з якою було вирішено знизити деякі тарифи на китайські товари. У результаті Пекіну вдалося уникнути додаткових податків майже на 160 мільярдів доларів. Угода також передбачала відкриття китайських ринків для більшої кількості американських компаній, збільшення експорту товарів сільськогосподарського значення та кращий захист американських технологій та комерційних таємниць.

Напруженість у відносинах США і Китаю через пандемію коронавірусу ставить під сумнів добру волю Америки. Раніше Трамп звинуватив КНР (без будь-яких доказів) у тому, що вірус виник у лабораторії Вуханю. На минулому тижні президент США натякнув, що Вашингтон може покарати Пекін новими митними тарифами через приховування інформації про виникнення коронавірусу.

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Однак телефонний дзвінок у п’ятницю, 8 травня, став "значним полегшенням" для ринків, зазначив старший аналітик з ринків Азійсько-Тихоокеанського регіону Джеффрі Галлея.

Останнє, що зараз потрібно світовій економіці, - це ескалація бойових дій на торговельному фронті,

– заявив експерт.