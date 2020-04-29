Стало відомо, скільки втратить Росія через обвал цін на нафту й угоду ОПЕК+

Виручка російської нафтової галузі у 2020 році може знизитися мінімум на 18 мільярдів доларів. Цьому сприяла ситуація з обвалом цін на сировину та скорочення обсягів видобутку, що передбачає угода ОПЕК+.

Про це повідомляє "Комерсант" із покликанням на дані аналітиків консалтингового підрозділу цінового агентства Argus.

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За інформацією експертів, таке зниження менше на 37-41%, ніж у сценарії з ціною нафти марки Urals у 57 доларів за барель, який брали до уваги під час формування бюджету РФ на 2020 рік. Зокрема, експерти проводили розрахунки без урахування видобутку газового конденсату й нафти на проектах за угодами про розподіл продукції.

Таким чином, через скорочення нафтових податків російський бюджет втратить близько 50 мільярдів доларів.

У своєму базовому сценарії аналітики Argus виходять із середньої ціни у 27,7 долара за барель нафти Urals у 2020 році. Однак у другому кварталі цього року сировина подешевшає ще більше. Тому експорт нафти у квітні для РФ може стати збитковим. Окрім того, завжди є ризики, що обсяги нафтопереробки теж знизяться.

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Щоб стабілізувати ситуацію на ринку нафти, у квітні Росія долучилася до угоди ОПЕК+, яка передбачає скорочення обсягів видобутку сировини. У результаті РФ взяла на себе зобов’язання щодо зниження обсягів нафтовидобутку на 26% від усього обсягу скорочень.

За інформацією Argus, Росії довелося взяти найбільші зобов’язання щодо зниження видобутку, збільшивши їх на 8 процентних пунктів у порівнянні з попередніми зобов’язаннями. Отже, видобуток у 2020 році може скоротитися на 50 мільйонів тонн – до 511 мільйонів тонн, або на 9% – до рівня 2019 року.

Окрім погіршення рентабельності у видобутку, криза може зачепити і російські нафтопереробні заводи. Згідно з базовим сценарієм обсяги переробки можуть знизитися на 10-15%.

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За умови збереження низьких цін на нафту до кінця 2020 року вже з травня маржа переробки стрімко впаде, а влітку взагалі може стати негативною – мінус 3-6 доларів за тонну. Якщо така ситуація трапиться, це може призвести до зупинки окремих нафтопереробних підприємств Росії.

Як зміняться обсяги нафтовидобутку в межах угоди ОПЕК+? У квітня країни ОПЕК+, куди також входить РФ, домовилися знизити обсяги нафтовидобутку на рекордні 9,7 мільйона барелів на добу впродовж травня-червня цього року. Далі, із липня і до кінця 2020 року нафтовидобуток скоротиться на 7,7 мільйона барелів на добу, а до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу.