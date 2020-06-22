Платіжний стартап Checkout.com зібрав 150 мільйонів доларів фінансування, досягнувши ринкової вартості в 5,5 мільярда доларів. Оцінка компанії зросла втричі від моменту останнього раунду залучення коштів інвесторів.

Про Checkout.com стало більше відомо у 2019 році, коли стартап уперше звернувся до зовнішніх інвесторів, повідомляє CNBC.

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Тоді компанія брала участь у раунді фінансування Серії А, у рамках якого планувала зібрати 230 мільйонів доларів. У результаті Checkout.com отримала статус "єдинорога" з оцінкою у 2 мільярди доларів.

Відтоді компанія досягла вражаючого зростання, збільшивши обсяг транзакцій на 250% упродовж останнього року. З-поміж клієнтів стартапу були сингапурська Grab та американський брокер Robinhood.

Загальні дані про Checkout.com Checkout.com був заснований у 2012 році у Лондоні. Стартап пропонує платформу, яка полегшує іншим компаніям обробку та отримання онлайн-платежів. Основними конкурентами британського підприємства є американська Stripe та нідерландська Adyen.

Про інші раунди фінансування Checkout.com

Під час раунду фінансування Серії B британська платіжна компанія залучила кошти у таких інвесторів, як Coatue – хедж-фонд, орієнтованих на технологічні підприємства.

Зокрема, раніше Coatue матеріально підтримував сервіс доставки їжі DoorDash та китайську ByteDance, власницю популярного сервісу TikTok.

Іншими інвесторами під час Серії B були: Insight Partners, DST Global, Blossom Capital та сингапурський держфонд GIC.

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Таким чином, Checkout.com тепер знаходиться на одному рівні зі шведським фінтех-стартапом Klarna та британським мобільним банком Revolut за рівнем ринкової вартості з поміж компаній сектору FinTech у Європі.

Однак Checkout.com все ж жалеко від своїх конкурентів. Так, ринкова капіталізація приватної Stripe становить 36 мільярдів доларів, а публічної компанії Adyen – 38 мільярдів доларів.

Фінансові здобутки Checkout.com і вплив пандемії на діяльність стартапу

Британський стартап заявив, що використовуватиме додатковий капітал, щоб розвивати власні продукти та поліпшити власні бізнес-процеси. У 2020 році Checkout.com ухвалила дві свої перші угоди, придбавши французького процесора ProcessOut та австралійську платіжну компанію Pin Payments.

Те, як гроші надходять і виходять з бізнесу, швидко змінюється. Я вважаю, що вирішуючи фінансові проблеми, ми можемо використовувати інновації, впроваджуючи їх у цифрові платежі,

– зазначив Гійом Поуз, генеральний директор Checkout.com.

За даними представників британського стартапу, він був прибутковим від початку заснування, 2012 року. У 2018 році компанія повідомила про чистий прибуток у 2,3 мільйона доларів, а її виручка досягла 74,8 мільйона доларів.

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Сьогодні Checkout.com має 13 офісів, у яких працюють 750 співробітників. У минулому році кількість працівників становила 500 осіб.

У компанії стверджують, що пандемія коронавірусу позитивно вплинула на її бізнес. Адже під час карантину низка компаній змушена була перевести свої платіжні операції в онлайн, тому, відповідно, кількість клієнтів у Checkout.com теж збільшилася. Згідно з дослідженням Bain & Company, до 2025 року впровадження цифрових платежів може зрости на 10 відсоткових пунктів.