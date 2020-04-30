Стратег Morgan Stanley назвав перспективні галузі для інвестицій: виняток – нафтовий сектор

Інвестори повинні звернути увагу на сектори, які останнім часом були "повністю знищені". Адже американська економіка прагне якомога швидше "одужати" від спаду внаслідок коронавірусу.

Про це заявив стратег банку Morgan Stanley Майк Вілсон, пише CNBC.

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На нашу думку, у деяких відсталих індустріях є потенціал. Не мається на увазі нічого поганого про Google або про інших гігантів. Вони прекрасні. Це чудові бізнес-моделі, проте вони не мають такого потенціалу росту, який спостерігається у деяких інших підприємствах із більш відсталих сьогодні галузей,

– зазначив Вілсон.

Експерт стверджує, що акції банків та так звані "consumer discretionary stocks" (акції компаній, що продають товари та послуги вторинного призначення) можуть запропонувати інвесторам більше потенційних прибутків.

Щоразу, коли ви помічаєте спад доходів від ваших акцій, вам слід шукати нового лідера. Ось так це працює,

– стверджує Вілсон.

Такий коментар Майка Вілсона з’явився у вівторок, 28 квітня, після нестабільного дня торгів.

Тоді промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 32,23 пункту, що завершило ріст цього показника впродовж попередніх чотирьох сесій торгів. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 опустився на 0,5%, а Nasdaq Composite – на 1,4%.

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Окрім того, Вілсон попередив інвесторів про ризикованість інвестицій в акції компаній енергетичного сектору. Його побоювання можна пояснити останніми подіями на ринку нафти. Падіння попиту на сировину через коронавірус, тривала "цінова війна" Росії і Саудівської Аравії, швидке заповнення нафтосховищ та, у результаті, падіння американської нафти WTI до мінус 37,6 долара за барель – ось як "розвивається" нафтова галузь сьогодні.

Я б не рекомендував занурюватися в енергетику, враховуючи, що зараз відбувається на товарних ринках,

– додав Вілсон.



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