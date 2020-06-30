Експерти американського банку Morgan Stanley переконані, що економічний спад, спричинений пандемією коронавірусом, буде "різким і коротким". Тобто йдеться про V-подібне відновлення економічної ситуації.

Попри те, що фондові ринки ринки пережили ще одне падіння, експерти Morgan Stanley на чолі з економістом Четаном Ахья зазначають про швидке відновлення економіки, пише Markets Insider.

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За словами економістів американського банку, світова економіка повернеться до передкоронавірусного рівня до четвертого кварталу цього року і сприятиме до 2021 року сильному відскоку фондового ринку від тенденції спаду, додали економісти банку.

Ми маємо більшу впевненість у нашому попередньому прогнозі про відновлення економіки за V-подібною формою,

– стверджують експерти Morgan Stanley.

За прогнозами американського банку, у результаті швидкого відновлення економіки підскочать і ціни на нафту, повернувшись до значень, зафіксованих ще до початку пандемії. Хоча в цьому питанні аналітики все ж зазначають, що вартість сировини зростатиме повільно.

У Morgan Stanley зазначають, що державний борг великих економік поповниться, оскільки інвестори вкладатимуть гроші в більш ризикові активи.

За даними американського банку, світовий валовий внутрішній продукт знизиться на 8,6% у другому кварталі 2020 року. Однак до кінця року це число знизиться до 3%.

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Навіть якщо восени буде зафіксовано спалах другої хвилі коронавірусу, у Morgan Stanley не прогнозують значного економічного спаду. Експерти стверджують, що у такому випадку влада країн буде вже ретельніше оцінювати ризики і вводити карантин "вибірково".

Сценарії економічного розвитку Morgan Stanley