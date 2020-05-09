Сумнівні дописи Ілона Маска: як одне речення у Twitter вплинуло на ціну акцій Tesla

Станом на п’ятницю, 8 травня, акції Tesla зросли на 7,78% з моменту, коли тиждень тому генеральний директор компанії Ілон Маск опублікував допис у Twitter, що цінні папери автовиробника оцінені "зависоко".

Ціна на акції Tesla різко знизилася відразу на 10,3% минулої п’ятниці, 1 травня після твіту Ілона Маска. Однак ці втрати швидко вдалося компенсувати ростом, пише CNBC.

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Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Зокрема, цінні папери компанії Маска загалом зросли на 16,84% упродовж цього тижня. Така позитивна тенденція є частиною загального підвищення вартості акцій Tesla. Адже інвесторів тішать новини про те, що підприємство відновить виробництво на своєму американському автозаводі у місті Фремонт (штат Каліфорнія).

Як відомо, низка компаній і заводів у США змушені були закритися у зв’язку зі спалахом коронавірусу, щоб захистити своїх працівників. Заводи Tesla теж пішли на цей крок.

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Через свої публікації у Twitter у Ілона Маска виникли проблеми з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Адже раніше гендиректор Tesla пообіцяв SEC узгоджувати з ними всі свої дописи, що стосуватимуться акцій автовиробника. Це сталося після сумнозвісного твіту Маска у 2018 році, коли він заявив, що хоче зробити Tesla приватною. Однак, як відомо, свій задум Ілон Маск так і не реалізував.

Поки невідомо, чи узгоджував гендиректор Tesla свій допис про "завищену" ціну акцій власної ж компанії із американським регулятором. На запитання журналістів видання The Wall Street Journal про те, чи твіт був жартом чи погодженим, Маск відповів: "Ні". У SEC відмовилися від коментарів.