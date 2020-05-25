Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку

Невизначеність щодо подальшої ситуації с коронавірусом змусила Марка Хефеле, інвестиційного директора швейцарського фінансового холдингу UBS, детально описати три різних сценарії відновлення економіки 2020 року.

Хефеле заявив, що США є основною перепоною на шляху до економічної стабільності, пише Markets Insider. Він зазначив про ризики для економіки, пов’язані з коронавірусом, наростання напружених відносин Сполучених Штатів з Китаєм. Ці фактори можуть заглибити американський фінансовий ринок до періоду березня, коли основні біржові індекси обвалилися на 30%.

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З іншого боку, новини про успішне тестування вакцини проти коронавірусу на людях упродовж останнього тижня покращили настрої інвесторів. Однак Хефеле заявив, що невизначеність щодо подальшої ситуації з пандемією є ключовою для зростання ринків у майбутньому.

Для того, щоб ринки отримали другий шанс, інвесторам потрібна більша впевненість у тому, друга хвиля коронавірусу не призведе знову до зупинки бізнесу. Навіть якщо нинішні економічні умови слабкі, ринки все ще виглядають перспективно. Якщо інвестори будуть впевненішими щодо стабільного відновлення економіки, вони, ймовірно, торгуватимуть активніше й прибутковіше,

– стверджує Хефеле.

Отож, спеціаліст UBS представив три сценарії відновлення економіки й подальшого функціонування фінансових ринків – від їхнього швидкого підйому влітку до переходу в так звані "захисні активи" (облігації, дорогоцінні метали тощо).

Сценарій №1 – зростаючий. Купуйте циклічні й цінні активи

За такого сценарію, експерт UBS прогнозує, що економіка почне відновлюватися вже в кінці травня або в червні без необхідності введення повторного карантину. За словами Хелфе, ті активи, які демонстрували слабку дохідність в умовах карантину, будуть більш цінними та випереджатимуть темпи загального економічного відновлення.

Американські компанії з середнім рівнем ринкової капіталізації не переходили до режиму "залишайся вдома" так швидко, як їхні колеги із вищою ринковою вартістю. Тому першому типу підприємств буде легше повернутися до нормальних умов роботи, ніж дорожчим фірмам.

Хефеле зазначив, що зняття карантинних обмежень особливо допоможе автовиробникам та компаніям, які працюють у сфері роздрібної торгівлі. Окрім того, ріст цін на нафту підніме весь сегмент.

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Якщо економіка відскочить до минулих рівнів зростання, інвесторам слід очікувати ослаблення долара. Валюта подорожчала через кризу, однак падіння ліквідності призведе до зниження вартості долара. Інвестдиректор UBS стверджує, що за таких умов найкращою валютою для торгівлі буде саме британський фунт.

Сценарій №2 – базовий. Вигідність кредитування та довгострокові інвестиції

За такого сценарію, відновлення економіки відбудеться влітку, а економічна активність повернеться до минулих темпів у грудні. Більш помірне відновлення ставить у пріоритет кредитування відносно акцій.

Політики зробили достатньо завдяки своєму вчасному фінансовому реагуванню для того, щоб питання ліквідності не перетворилися в питання платоспроможності для компаній, які були життєздатними до кризи,

– говорить спеціаліст UBS.

Якщо навіть відновлення не буде таким швидким, як очікували раніше, у UBS прогнозують довгострокові можливості в секторах охорони здоров’я, електронної комерції, автоматизації та кібербезпеки. Інвестиційні тренди за такого сценарію теж зміняться, оскільки популярними стануть акції соціально відповідальних компаній та так званого "зеленого" бізнесу.

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Сценарій №3 – песимістичний. Продовження спаду: золото й облігації у тренді

У випадку тривалої рецесії більш надійними для інвесторів будуть саме хедж-фонди.

Мікс із зростаючого боргу США, ще більше геополітичних викликів та девальвація долара стали б хорошими умовами для вигідності золота, додали в UBS. Ціна дорогоцінного металу вже піднялася до семирічного максимуму.

За прогнозами швейцарської фінустанови, до кінця 2020 року золото досягне 1800 доларів за унцію. Сильніший економічний спад лише покращить позиції дорогоцінного металу.

Якщо почнеться інфляція, Хефеле пропонує інвесторам звернутися до казначейських облігацій. Трильйони доларів, витрачені на відновлення економіки США, можуть спричинити інфляцію на ринку. Тому будь-який більший спад може принести заробіток тим, хто тримає держоблігації.