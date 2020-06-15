Експерти американського банку Morgan Stanley переконані, що економічний спад, спричинений пандемією коронавірусом, буде "різким і коротким". Тобто йдеться про V-подібне відновлення економічної ситуації.

Попри те, що фондові ринки ринки пережили ще одне падіння, експерти Morgan Stanley на чолі з економістом Четаном Ахья зазначають про швидке відновлення економіки, пише Markets Insider.

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За словами економістів американського банку, світова економіка повернеться до передкоронавірусного рівня до четвертого кварталу цього року і сприятиме до 2021 року сильному відскоку фондового ринку від тенденції спаду, додали економісти банку.

Ми маємо більшу впевненість у нашому попередньому прогнозі про відновлення економіки за V-подібною формою,

– стверджують експерти Morgan Stanley.

За прогнозами американського банку, у результаті швидкого відновлення економіки підскочать і ціни на нафту, повернувшись до значень, зафіксованих ще до початку пандемії. Хоча в цьому питанні аналітики все ж зазначають, що вартість сировини зростатиме повільно.

У Morgan Stanley зазначають, що державний борг великих економік поповниться, оскільки інвестори вкладатимуть гроші в більш ризикові активи.

За даними американського банку, світовий валовий внутрішній продукт знизиться на 8,6% у другому кварталі 2020 року. Однак до кінця року це число знизиться до 3%.

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Навіть якщо восени буде зафіксовано спалах другої хвилі коронавірусу, у Morgan Stanley не прогнозують значного економічного спаду. Експерти стверджують, що у такому випадку влада країн буде вже ретельніше оцінювати ризики і вводити карантин "вибірково".

Сценарії економічного розвитку Morgan Stanley

Згідно з "ведмежим" сценарієм Morgan Stanley, друга хвиля коронавірусу призведе до введення строгого карантину та повторного тимчасового припинення економічної діяльності.

Відповідно до другого сценарію – оптимістичного – до кінця цього року промислове виробництво у світі "подвоїться".

Загалом, прогнози Morgan Stanley більш оптимістичні, ніж передбачення інших фінансових організацій. Зокрема, на минулому тижні представники Міжнародного валютного фонду заявили, що їхній прогноз на червень буде "гіршим", ніж попередні очікування.