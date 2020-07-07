Криза через пандемію коронавірусу спричинить низку змін у світовій економіці. Зокрема, пришвидшиться перехід до діджиталізації та автоматизації.

Про це заявила Крістін Лагард, голова Європейського центрального банку (ЄЦБ), пише Finance.ua.

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Про які зміни повідомила голова ЄЦБ

Лагард зазначила, що окрім швидкого переходу до діджиталізації й автоматизації процесів, зміни відбудуться в логістичній і промисловій індустріях. За її словами, ланцюжки постачання продукції стануть коротшими, а промисловість – більш екологічною.

Лагард стверджує, що ЄЦБ доведеться підлаштовуватися під майбутні зміни: зберігати м’яку грошово-кредитну політику і розробити спеціальні фінансові інструменти, які дали б змогу фінансувати трансформацію економіки.

Однак нововведення не пройдуть гладко. Лагард стверджує, що перехід до нових економічних моделей буде складним у перші два роки. Голова ЄЦБ наголосила, що найбільше постраждають сфера зайнятості населення та виробництво.

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Також зміна економічної моделі вплине на споживчі ціни. Лагард говорить, що, можливо, спочатку варто чекати дефляційного тиску, який перейде в інфляційну динаміку.

Очільниця європейського регулятора також заявила, що ланцюжки постачання у світовій економіці стануть коротшими приблизно на 35%, а рівень роботизації зросте на 70%-75%.

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