Діджиталізація та роботизація: у ЄЦБ назвали головні зміни для світової економіки після пандемії
Криза через пандемію коронавірусу спричинить низку змін у світовій економіці. Зокрема, пришвидшиться перехід до діджиталізації та автоматизації.
Про це заявила Крістін Лагард, голова Європейського центрального банку (ЄЦБ), пише Finance.ua.
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Про які зміни повідомила голова ЄЦБ
Лагард зазначила, що окрім швидкого переходу до діджиталізації й автоматизації процесів, зміни відбудуться в логістичній і промисловій індустріях. За її словами, ланцюжки постачання продукції стануть коротшими, а промисловість – більш екологічною.
Однак нововведення не пройдуть гладко. Лагард стверджує, що перехід до нових економічних моделей буде складним у перші два роки. Голова ЄЦБ наголосила, що найбільше постраждають сфера зайнятості населення та виробництво.
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Також зміна економічної моделі вплине на споживчі ціни. Лагард говорить, що, можливо, спочатку варто чекати дефляційного тиску, який перейде в інфляційну динаміку.
Очільниця європейського регулятора також заявила, що ланцюжки постачання у світовій економіці стануть коротшими приблизно на 35%, а рівень роботизації зросте на 70%-75%.
Нові тенденції в торгівлі
- Під час карантину, введеному через поширення коронавірусу, зросли обсяги онлайн-замовлень товарів, тому що багато фізичних магазинів, торговельних центрів змушені були тимчасово припинити роботу.
- Популярність інтернет-торгівлі під час карантину зросла настільки, що цей тренд, на думку Лагард, у майбутньому тільки посилюватиметься і поступово витискатиме традиційну торгівлю.
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