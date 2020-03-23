Світова криза через коронавірус: що чекає економіку Європи у 2020 році

Економісти швейцарського інвестиційного банку UBS зазначили, що рецесія у Європі зараз є базовим сценарієм для цього регіону, попри фінансову підтримку міжнародних організації та уряду країн.

За даними експертів швейцарського банку, економіка Європи може скоротитися на 4,5%, пише Business Insider. Таке зниження було зафіксовано під час фінансової кризи 2008 року.

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Нагадаємо, на минулому тижні Європейський центральний банк виділив 750 мільйонів євро для підтримки економіки Європи. Гроші, передусім, буде надано тим країнам, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Рецесія не омине Європу. Питання лише в тому - наскільки тривалою і серйозною вона буде,

– сказали економісти UBS Рейнхард Клуз, Фелікс Хюфнер, Анна Тітарєва та Дженіфер Аслін.

Саме темпи росту економіки Італії та Німеччини, де нині зафіксовано найбільше випадків зараження коронавірусом, різко знизяться, за прогнозами експертів UBS.

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Базовий сценарій економістів швейцарського банку такий: падіння темпів росту європейської економіки триватиме до середини травня, після чого ситуація стабілізується.

Однак попри значні суми фінансової допомоги регуляторів та уряду країн, негативних наслідків не вдасться уникнути. За прогнозами економістів UBS рівень безробіття та банкрутства зростатимуть упродовж найближчих тижнів. Економічні збитки для країн Європи повністю залежатимуть від того, як довго поширюватиметься коронавірус.

Чим довше поширюватиметься коронавірус, тим серйознішою буде рецесія,

– додали економісти UBS.

У понеділок, 23 березня, представники Німецького центрального банку Bundesbank попередили, що економічна криза в Німеччині неминуча.

Німеччина є однією з найбільших економік Європи, і рецесія у цій країні вплинула би на загальну європейську економіку. У Bundesbank зазначили, що відновлення темпів росту економіки почнеться, як тільки пандемію вдасться зупинити.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу