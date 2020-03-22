Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США

Коронавірус і далі продовжує негативно впливати на світові фондові ринки і призводить до закриття низки підприємств. Усе більше провідних американських банків оприлюднюють невтішні прогнози щодо подальшого розвитку економіки.

Зокрема, фінансові установи пророкують настання нової світової кризи у 2020 році, спричиненої пандемією коронавірусу. Що прогнозують економісти найбільших банків Волл-стріт – читайте в огляді 24 каналу.

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У п’ятницю, 20 березня, економісти Goldman Sachs заявили, що ВВП США знизиться відразу на 24% у другому кварталі 2020 року. У першому кварталі цього року цей показник знизиться на 6%. Експерти банку також прогнозують, що рівень безробіття у Сполучених Штатах зросте на 9%. Загалом, упродовж року ВВП країни впаде в середньому на 3,8%.

У четвер, 19 березня, економісти Bank of America попередили, що рецесія у США вже почалася.

Кількість робочих місць скоротиться, люди втратять свої статки та довіру до держави,

– зазначила американська економістка Мішель Мейєр.

За прогнозами Bank of America, у другому кварталі ВВП США знизиться на 12%, а впродовж року воно впаде на 0,8%.

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У Morgan Stanley теж попередили інвесторів про настання нової економічної кризи.

Глобальна рецесія у 2020 році тепер є нашим основним сценарієм розвитку подій,

– повідомив головний економіст банку Четан Ахія.

За його прогнозом, темпи росту світової економіки сповільняться до 0,9% цього року. За його словами, це найнижчий рівень після кризи 2008 року.

Аналітики Deutsche Bank прогнозують, що економіка США опуститься на 12,9% у другому кварталі 2020 року.

Унаслідок коронавірусу весь попередній ріст економіки країни зупиниться й буде скерований у протилежний бік – можливо, навіть і до часів Другої світової війни.

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Експерти UBS аналогічно пророкують "масштабне скорочення" майже на 10% ВВП Сполучених Штатів у другому кварталі цього року. Окрім того, вони прогнозують великий спад американської економіки і в першій половині 2020 року через пандемію коронавірусу.

Однак: більшість економістів вищеперерахованих банків стверджують, що попри різкий спад рівня світової економіки, вона зможе відновитися до кінця 2020 року, або не пізніше 2021 року. Усе залежить від темпів поширення коронавірусу.

Дивовижний факт для фондового ринку

Дубравко Лакос-Бухас, головний стратег банку JPMorgan Chase, заявив, що фондовий ринок США чекає стрімкий ріст. Зокрема, за його прогнозом, індекс найбільших американських компаній S&P 500 досягне 3400 пунктів, або зросте відразу на 47% від свого нинішнього рівня до 2021 року.

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До того, як це станеться, ВВП США скоротиться на 14% у другому кварталі цього року, додав експерт. За його словами, таке зниження буде серйозніше, ніж у четвертому кварталі 2008 року, коли ВВП країни опустилося на 8,4%.

Втрати для бізнесу

Інвестор-мільярдер Рей Даліо, який очолює Bridgewater Associates – один із найбільших світових хедж-фондів, заявив минулого четверга, що через пандемію коронавірусу американські корпорації втратять 4 трлн доларів.

Те, що відбувається з нами зараз, ще ніколи не траплялося… У нас уже є криза. Багато людей постраждають,

– додав Даліо.