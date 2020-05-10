Світовий ринок товарів класу "люкс" чекає масштабне падіння у 2020 році: дослідження

У зв’язку економічним спадом у низці країн світу через коронавірус, індустрія розкоші зіштовхнулася з проблемою, якої раніше не спостерігалося.

Продажі товарів класу "люкс" знизилися на 25% у першому кварталі, про що повідомляє PYMNTS із покликанням на дослідження інвестиційної компанії Bain & Company.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 10 травня? За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 4 077 594 підтверджених випадків зараження, із них 281 287 – закінчилися смертю. Одужало вже 1 394 509 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 15 232 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 391 – летальний, а 3060 пацієнти одужало.

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Очікується, що попит на предмети розкоші буде знижуватися і в другому кварталі цього року. У результаті обсяги продажів за 2020 рік можуть знизитися на 35%, що, за даними інвестиційної компанії, стане рекордним падінням.

З усіх категорій люксових товарів найбільшу стійкість продемонструвала група аксесуарів. В усіх інших категоріях предметів розкоші спостерігається зниження попиту. Зокрема, найбільше впав попит на годинники, згідно з дослідженням Bain & Company.

Ринок розкоші чекає відновлення з часом, але цей сегмент буде глибоко трансформований. Коронакриза змінить галузь, змусить її мислити більш креативно та інноваційно, щоб задовольнити низку нових потреб споживачів,

– заявила Клаудія Д’Арпізіо, партнерка й авторка дослідження у Bain & Company.

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Раніше в дослідженні PYMNTS йшлося про зниження попиту на відвідування фізичних магазинів. Так, з-поміж опитаних споживачів лише третина сказала, що купуватиме товари у фізичних магазинах після карантину. Інша частина надає перевагу онлайн-шопінгу.



Наслідки коронавірусу для бізнесу / Інфографіка 24 канал