24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Світовий ринок товарів класу "люкс" чекає масштабне падіння у 2020 році: дослідження

-
Ринок товарів класу "люкс"
Ринок товарів класу "люкс" / Pixabay

У зв’язку економічним спадом у низці країн світу через коронавірус, індустрія розкоші зіштовхнулася з проблемою, якої раніше не спостерігалося.

Продажі товарів класу "люкс" знизилися на 25% у першому кварталі, про що повідомляє PYMNTS із покликанням на дослідження інвестиційної компанії Bain & Company.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 10 травня? За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 4 077 594 підтверджених випадків зараження, із них 281 287 – закінчилися смертю. Одужало вже 1 394 509 осіб.

Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 15 232 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 391 – летальний, а 3060 пацієнти одужало.

Цікаво: Скільки потрібно часу для відновлення ринку нафти та цін на сировину: прогноз JPMorgan

Очікується, що попит на предмети розкоші буде знижуватися і в другому кварталі цього року. У результаті обсяги продажів за 2020 рік можуть знизитися на 35%, що, за даними інвестиційної компанії, стане рекордним падінням.

З усіх категорій люксових товарів найбільшу стійкість продемонструвала група аксесуарів. В усіх інших категоріях предметів розкоші спостерігається зниження попиту. Зокрема, найбільше впав попит на годинники, згідно з дослідженням Bain & Company.

Ринок розкоші чекає відновлення з часом, але цей сегмент буде глибоко трансформований. Коронакриза змінить галузь, змусить її мислити більш креативно та інноваційно, щоб задовольнити низку нових потреб споживачів,
– заявила Клаудія Д’Арпізіо, партнерка й авторка дослідження у Bain & Company.

Інвестиційні можливості: Коли краще інвестувати в акції: у BlackRock закликають робити це саме зараз

Раніше в дослідженні PYMNTS йшлося про зниження попиту на відвідування фізичних магазинів. Так, з-поміж опитаних споживачів лише третина сказала, що купуватиме товари у фізичних магазинах після карантину. Інша частина надає перевагу онлайн-шопінгу.

Скільки бізнес може існувати при карантині інфографіка 24 канал
Наслідки коронавірусу для бізнесу / Інфографіка 24 канал

Автор: Тетяна Панасюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Компанії і ринки Світова криза 2020 Фінанси Торгівля Інвестиції Світові біржі
blog_ava
Депозити, золото, нерухомість, ОВДП: куди вигідніше вкладати гроші в 2020 році
1 лютого
 