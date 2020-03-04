Світовий банк проти коронавірусу: організація виділила 12 млрд доларів допомоги країнам

Коронавірус охопив уже понад 60 країн світу. У зв'язку з поширенням смертельного вірусу Світовий банк виділив 12 мільярдів доларів, щоб допомогти країнам, що розвиваються, подолати наслідки епідемії.

Фінансування має допомогти державам вжити ефективних заходів для оперативного реагування на нові випадки коронавірусу, а також зменшити негативний вплив вірусу на їхню економіку. Про це повідомляється у пресрелізі Світового банку.

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На що спрямована фінансова допомога організації:

зміцнення системи охорони здоров'я країн, що розвиваються;

посилення нагляду за хворими;

посилення заходів у галузі охорони здоров'я;

співпраця держав із приватним сектором для зменшення впливу коронавірусу на економіку.

Пакет фінансової підтримки враховує матеріальну допомогу, яку виділятимуть через різні міжнародні організації:

2,7 мільярда доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку – один із підрозділів Світового банку, обов'язками якого є надання кредитів державам із середнім рівнем доходів.

– один із підрозділів Світового банку, обов'язками якого є надання кредитів державам із середнім рівнем доходів. 1,3 мільярда доларів від Міжнародної асоціації розвитку , діяльність якої спрямована на підтримку бідних країн.

, діяльність якої спрямована на підтримку бідних країн. 6 мільярдів доларів від Міжнародної фінансової корпорації .

. Ще 2 мільярди доларів Світовий банк виділить шляхом перерозподілу своїх витрат, у зв'язку з новими пріоритетами – поширенням коронавірусу.

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Окрім того, Світовий банк консультуватиме зацікавлені в цьому країни в питаннях політики, а також надаватиме технічну допомогу, спираючись на глобальну експертизу та знання на рівні тої чи тої держави.

Ми готові забезпечити швидкі й гнучкі міри підтримки державам, які потребують допомогу в боротьбі з наслідками коронавірусу. Зокрема, до них входять: екстрене фінансування, рекомендації щодо економічної політики й технічна допомога, – заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

Попри те, що більшість програм фінансування Світового банку є переважно кредитними, бідні країни світу отримають частину матеріальної допомоги у вигляді грантів.

Що відомо про Світовий банк? Заснований у 1945 році та є однією з найбільших світових організацій, що надають допомогу країнам з метою їхнього розвитку. Світовий банк підтримує зусилля держав, спрямовані на інвестування капіталу в людські ресурси шляхом будівництва шкіл, оздоровчих центрів, постачання питної води, формування орієнтованих на розвиток урядів та захисту довкілля.



До складу організації входять ще дві інституції – Міжнародний банк реконструкції та розвитку й Міжнародна асоціація розвитку. Також до Світового банку входить 189 держав.