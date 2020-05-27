На світовому ринку різко впали ціни на нафту: що стало причиною зниження

У середу, 27 травня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок знизилися після впевненого росту напередодні. Інвестори занепокоєні тим, як швидко відновиться попит на пальне, навіть коли у багатьох країнах пом’якшується карантин. Окрім того, напруга у відносинах між США і Китаєм посилюється.

За даними Investing.com, липневі ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 0,6% (0,21 долара) і становлять 35,96 долара за барель. Ф’ючерси на WTI опустилися на 0,9% (0,31 долара), досягнувши 34,04 долара за барель.

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Ринок нафти в умовах послаблення карантину

Організація країн-експортерів нафти, враховуючи Росію, відома як ОПЕК+, у травні-червні 2020 року знизила обсяги видобутку нафти майже на 10 мільйонів барелів на день. Таким чином організація намагається відновити ріст цін сировини й посилити попит на ресурс. Зокрема, введення жорстких карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу призвели до рекордного зниження попиту на нафту.

У США влада деяких штатів теж знімає обмеження та запускає економіку. Оптимізм щодо зростання попиту на нафту підтримує настрої на ринку. Однак таке відновлення є доволі слабким, стверджують аналітики.

За попередніми підрахунками, попит на бензин знизився на цілих 30% порівняно з минулим роком. Адже люди зараз не особливо десь їздять, надаючи перевагу залишитися вдома,

– йдеться в повідомленні ANZ Research.

Деякі аналітики та банки прогнозують відновлення стабільності на ринку нафти вже в червні. Однак це може бути занадто оптимістично, вважають у Eurasia Group.

Існує великий ризик повторного спалаху коронавірусу й ще одного карантину. Окрім того, деякі обмеження залишаються в силі, наприклад, щодо авіації,

– зазначають аналітики Eurasia Group.

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Ціни на нафту й події у Гонконгу

Попри те, що попит на нафту в США зростає повільно, є ознаки, що запаси сировини справді знижуються.

Ціни на нафту зазнали тиску й після того, як Ларрі Кудлоу, радник з питань економіки президента США Дональда Трампа, заявив, що Китай робить "велику помилку" із законом про національну безпеку щодо Гонконгу.

Запропонований Пекіном закон про нацбезпеку зменшить правовий статус території. Як очікують, парламент Китаю має затвердити цей закон до четверга, 28 травня.

У неділю жителі Гонконгу вийшли на вулиці на акцію протесту проти китайського закону про нацбезпеку. Такий розвиток подій призвів до нестабільності як на ринку нафти, так і на азійському фондовому ринку.