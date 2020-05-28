Tencent інвестує 70 мільярдів доларів в інновації: на що саме витратить гроші інтернет-гігант

Tencent, китайський телекомунікаційний холдинг і один із найбільших інтернет-провайдерів, планує інвестувати 500 мільярдів юанів (70 мільярдів доларів) у хмарні обчислення, штучний інтелект та кібербезпеку. Компанія збирається вкласти гроші в ці галузі впродовж наступних п’яти років.

Китайський техногігант хоче слідувати ініціативі Пекіна, який раніше заявляв, що хоче зміцнити технологічну інфраструктуру країни в найближчі кілька років. Про це повідомляє PYMNTS із покликанням на закордонні ЗМІ.

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Віцепрезидент Tencent Доусон Тонг в інтерв’ю китайським ЗМІ заявив, що компанія планує вкласти гроші в експерименти з блокчейном, серверами, великими даними, інтернетом речей, мережею 5G та квантовими обчисленнями.

Представники техногіганта зазначили, що через пандемію коронавірусу сильно постраждали підприємства у сфері хмарних технологій. За словами Тонга, у майбутньому, ймовірно, варто задуматися про нові технології, чи то для боротьби з коронавірусом, чи просто для нових реалій життя.

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Після повідомлення про нові інвестиційні плани Tencent, акції компанії зросли на 2%. Станом на 15:05 за київським часом четверга, 28 травня, цінні папери техногіганта коштували 408,20 долара за одну акцію.

Tencent і коронавірус: як змінилися доходи інтернет-гіганта

Дохід Tencent за перші три місяці 2020 року був вищим, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, розмір загального чистого заробітку компанії за перший квартал 2020 року склав 15,2 мільярда доларів, що на 26% вище, ніж у 2019 році.

Tencent відома своїм мобільним додатком WeChat та низкою ігор. Під час пандемії її дохід значно зріс, адже більшість людей провели майже всю весну на карантині. Підтвердженням цього є статистика:

дохід від онлайн-ігор цього року збільшився на 31%;

дохід від соцмереж піднявся на 23%;

заробіток від інтернет-реклами зріс на 32%;

заробіток від реклами в соцмережах збільшився на 47% у 2020 році.

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Станом на сьогодні Tencent не є найкращим у сфері хмарних технологій на ринку Китаю. Його частка в цій індустрії у четвертому кварталі 2019 року становила 18%. Для порівняння: цей показник у ще одного китайського інтернет-гіганта – Alibaba – становив 46% в останньому кварталі минулого року.