Tesla планує випустити акції на 2 млрд доларів: як відреагували інвестори

Компанія Tesla оголосила про наміри додатково випустити акції на 2 мільярди доларів. Про це стало відомо через два тижні після того, як її генеральний директор Ілон Маск заявив, що автовиробник не використовуватиме ріст своїх цінних паперів для збільшення капіталу.

Після такого анонсу вартість цінних паперів Tesla знизилася на 6% на передринкових торгах, пише CNBC. Однак досить швидко акції компанії зросли на 4,8%.

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Це сталося після того, як аналітики й інвестори підтримали рішення Tesla додатково випустити цінні папери. Вони вважають, що цей крок дасть змогу автовиробникові збільшити капітал та реалізувати плани щодо подальшого розширення. Зараз ціна акцій Tesla становить 804 долари за одну штуку.

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Сам Ілон Маск планує витратити на купівлю акцій 10 мільйонів доларів, а член правління Tesla Ларрі Еллісон готовий придбати цінні папери компанії на суму 1 мільйон доларів.

Одні з найбільших американських банків Goldman Sachs і Morgan Stanley стануть андеррайтерами розміщення акцій. Загальна сума цього додаткового розміщення акцій становитиме 2,3 мільярда доларів (без урахування знижок).

Нагадаємо, із початку року акції Tesla зросли на 82%. Інвестори неоднозначно оцінювалицей ріст. Вони заявили, що компанія переоцінена і, можливо, згодом варто чекати нової бульбашки, що лопне.