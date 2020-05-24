Третина світового багатства належить жінкам: де вони живуть і яким обсягом капіталу володіють

Упродовж останніх чотирьох років, із 2016 по 2019 роки, у жінок почав значно збільшуватися обсяг капіталу. Зокрема, їхні грошові накопичення зростали на рівні 5 трильйонів доларів щорічно.

Такі дані представила міжнародна консалтингова компанія BCG Women in Wealth, пише Forbes. За прогнозами аналітиків, у 2020-2023 роках обсяг капіталу жінок зросте ще більше.

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Так, на кінець 2019 року, жінки володіли 70 трильйонами доларів, що дорівнює 32% від загального світового обсягу. Якщо брати до уваги регіони, то найбільша частка жінок із високими грошовими накопиченнями проживає у країнах Північної Америки – зосереджено 35,4 трильйона доларів, Західній Європі – 14,3 трильйона доларів та Азії (за винятком Японії, автори дослідження розглядають цю країну окремо) – 13 трильйонів доларів.

З-поміж європейських країн, де проживають жінки-лідерки з благополуччя, – Велика Британія, Німеччина і Франція.

Аналітики прогнозують, що до 2023 року статки жінок можуть зрости до 93 трильйонів доларів. І тут лідером будуть країни Азії: саме азійські жінки матимуть найбільший обсяг капіталу до 2023 році, ніж у будь-якому іншому регіоні, окрім Північної Америки.

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Щодо Японії, то автори дослідження розглядають її окремо від інших регіонів. Адже тут жінки зіштовхуються з серйознішими проблемами на шляху до економічної інтеграції, ніж у цілому по світу. Так, на кінець 2019 року їхні статки становили 2,7 трильйона доларів.

Щодо країн Західної Європи, тут аналітики прогнозують зниження темпів зростання обсягу капіталу в жінок. У результаті цей регіон значно відставатиме від Північної Америки й Азії.

А от Східна Європа, Латинська Америка і країни Близького Сходу, навпаки, очікують сильний приріст статків жінок у найближчі чотири роки. Досить цікава ситуація саме на Близькому Сходу, де зростання капіталу пояснюється підвищенням економічної та політичної стабільності та поліпшенням доступу жінок до освіти та медичного обслуговування.

У дослідженні вказано три фактори, які сприяють підвищенню статків жінок. Ці ознаки актуальні для всього світу, а не лише для окремого регіону: