Центральні банки світу продали понад 100 млрд доларів у держоблігаціях США

Центральні банки в усьому світі масово купували казначейські ноти США впродовж березня. Це призвело до зниження дохідності державних цінних паперів.

За три тижні, які закінчилися 25 березня, іноземні фінансові установи продали понад 100 мільярдів доларів у казначейських нотах, пише Markets Insider.

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Період завершився ще до того, як Федеральна резервна система (ФРС) США відкрила нову угоду про репо, надавши закордонним центральним банкам альтернативний метод розвантаження Казначейства.

Казначейські ноти – це різновид ринкових державних паперів.

Сторони, що розраховувалися нотами, приєдналися до інших продавців фінансових інструментів, щоб збільшити готівкові резерви на тлі різкого спаду економічної активності. Менші азійські країни та держави, чия економіка орієнтована на нафту, в основному продавали боргові зобов’язання США. Транзакції іноземних центробанків були сконцентровані саме в давніших казначейських нотах.

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Японія є другою за величиною країною-власницею казначейських облігацій США, витративши на них 1,21 трильйона доларів. Наступним після Японії слідує Китай – 1,08 трильйона доларів.

Нестабільність на фінансовому ринку США через коронавірус, призвела до зниження ліквідності держоблігацій упродовж останнього місяця. Торгівля державними цінними паперами знизилася до історичних мінімумів, повідомили аналітики банку JPMorgan.

Нова угода про операції репо Федрезерву повинно полегшити зовнішню торгівлю казначейськими облігаціями за долари. Адже побоювання щодо виникнення глобальної рецесії змусили центральні банки підтримувати власні валютні резерви для майбутніх розрахунків.

Що таке операції репо? Фінансова операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж/купівлю цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу/купівлі у визначений термін або, на вимогу однієї зі сторін, за заздалегідь обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція репо – це кредитна операція, в якій цінні папери використовуються як забезпечення.