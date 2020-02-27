Центральний банк США може знизити облікову ставку тричі у 2020 році через коронавірус

Що стосується занепокоєння щодо швидких темпів поширення нового коронавірусу у світі, то на Волл-стріт переконані, що Федеральна резервна система США (ФРС) захистить економіку країни в умовах підвищеної напруги.

Імовірність того, що центральний банк тричі знизить відсоткові ставки цього року становить близько 80%. Про це повідомляє Markets Insider із покликанням на дані аналізу за допомогою інструменту Чиказької торгової біржі FedWatch.

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Зокрема, інвестори очікували зниження відсоткових ставок не раніше, ніж у квітні цього року. Ці очікування посилилися після того, як фінансові ринки різко обвалилися, коли Центр з контролю та профілактики захворювань у США попередив, що коронавірус, ймовірно, поширюватиметься й у Сполучених Штатах.

За словами головного економіста Pantheon Macroeconomics Ієна Шепердсона, зниження ставок означатиме для ринку те, що ФРС готова захищати інвесторів від зовнішнього шоку у вигляді китайського вірусу.

Окрім того, центральний банк США підтримуватиме підприємства, що знаходяться у скрутному становищі через затримання постачання тої чи тої продукції.

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Представники центрального банку заявили, що фінансовий регулятор контролюватиме розвиток економіки країни в умовах поширення епідемії коронавірусу. Однак члени Федерального комітету з відкритого ринку заявили, що поки рано вирішувати, чи потрібно вживати заходи з підтримки стабільної економічної ситуації в США внаслідок спалаху вірусу.

ФРС ще не може передбачити, чи будуть довготривалими негативні наслідки коронавірусу, щоб справді істотно вплинути на економіку країни, – стверджує Стівен Вітінг, головний інвестиційний стратег у Citi Private Bank.